Путін штампує таємні укази: у РФ вирахували рекордні втрати окупантів

Окупанти РФ несуть рекордні втрати / Reuters

Президент РФ Володимир Путін підписує рекордне число секретних указів за останні 20 років.

Такими указами, серед іншого, нагороджують знищених в Україні російських загарбників. Про це йдеться в матеріалі Медіазони.

Загиблих на війні з Україною російських солдатів зазвичай нагороджують "орденами мужності" посмертно. З більш ніж 1700 вивчених публікацій про загибель, цей орден згаданий майже в 600 випадків.

Що відомо про таємні укази Путіна

Судячи з порядкових номерів указів Путіна на сайті, де публікуються правові акти, в березні 2022 року були засекречені 54% всіх документів такого типу, підписаних президентом РФ. У квітні таких документів було 49%.

За допомогою секретних указів в Росії, серед іншого, нагороджують військовослужбовців - в тому числі посмертно. При цьому виявилася згадка такого указу в пості про загибель військового з Оренбурзької області. Адміністрація району, де жив загиблий, повідомила, що його посмертно нагородили "орденом Мужності" указом президента РФ від 3 березня № 85сс.

"Це рекордні показники з грудня 2002 року, коли частка секретних указів Путіна склала 59%. У той час в Росії йшла Друга чеченська війна", - додали журналісти.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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