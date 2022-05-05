Путін штампує таємні укази: у РФ вирахували рекордні втрати окупантів

У березні 2022 року були засекречені 54% документів, підписаних президентом РФ.
Президент РФ Володимир Путін підписує рекордне число секретних указів за останні 20 років.
Такими указами, серед іншого, нагороджують знищених в Україні російських загарбників. Про це йдеться в матеріалі Медіазони.
Загиблих на війні з Україною російських солдатів зазвичай нагороджують "орденами мужності" посмертно. З більш ніж 1700 вивчених публікацій про загибель, цей орден згаданий майже в 600 випадків.
Що відомо про таємні укази Путіна
Судячи з порядкових номерів указів Путіна на сайті, де публікуються правові акти, в березні 2022 року були засекречені 54% всіх документів такого типу, підписаних президентом РФ. У квітні таких документів було 49%.
За допомогою секретних указів в Росії, серед іншого, нагороджують військовослужбовців - в тому числі посмертно. При цьому виявилася згадка такого указу в пості про загибель військового з Оренбурзької області. Адміністрація району, де жив загиблий, повідомила, що його посмертно нагородили "орденом Мужності" указом президента РФ від 3 березня № 85сс.
"Це рекордні показники з грудня 2002 року, коли частка секретних указів Путіна склала 59%. У той час в Росії йшла Друга чеченська війна", - додали журналісти.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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