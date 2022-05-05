УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Путін штампує таємні укази: у РФ вирахували рекордні втрати окупантів

5 травня 2022, 20:31

У березні 2022 року були засекречені 54% документів, підписаних президентом РФ.

війська Росії
Окупанти РФ несуть рекордні втрати / Reuters

Президент РФ Володимир Путін підписує рекордне число секретних указів за останні 20 років.

Такими указами, серед іншого, нагороджують знищених в Україні російських загарбників. Про це йдеться в матеріалі Медіазони.

Загиблих на війні з Україною російських солдатів зазвичай нагороджують "орденами мужності" посмертно. З більш ніж 1700 вивчених публікацій про загибель, цей орден згаданий майже в 600 випадків.

Що відомо про таємні укази Путіна

Судячи з порядкових номерів указів Путіна на сайті, де публікуються правові акти, в березні 2022 року були засекречені 54% всіх документів такого типу, підписаних президентом РФ. У квітні таких документів було 49%.

За допомогою секретних указів в Росії, серед іншого, нагороджують військовослужбовців - в тому числі посмертно. При цьому виявилася згадка такого указу в пості про загибель військового з Оренбурзької області. Адміністрація району, де жив загиблий, повідомила, що його посмертно нагородили "орденом Мужності" указом президента РФ від 3 березня № 85сс.

"Це рекордні показники з грудня 2002 року, коли частка секретних указів Путіна склала 59%. У той час в Росії йшла Друга чеченська війна", - додали журналісти.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

Читайте ще:

viber
Володимир Путін війна Росії та України
Реклама
Популярне
Коридор затемнень 2022: до 16 травня може статися трагедія – гороскоп для України та світуКоридор затемнень 2022: до 16 травня може статися трагедія – гороскоп для України та світу Найсмачніший пиріг з листкового тіста за 10 хвилин: простий рецептНайсмачніший пиріг з листкового тіста за 10 хвилин: простий рецепт "Дві думки - моя і неправильна": названі знаки, з якими марно сперечатися"Дві думки - моя і неправильна": названі знаки, з якими марно сперечатися Бабуся ціною свого життя допомогла ЗСУ знищити 100 одиниць техніки ворогаБабуся ціною свого життя допомогла ЗСУ знищити 100 одиниць техніки ворога Інакша війна: якою далі буде боротьба з РосієюІнакша війна: якою далі буде боротьба з Росією
Підтримайте Главред

Останні новини

21:18

Прикмети на 7 травня: що не можна робити і як не потрапити в біду

20:59

Кругова оборона Азовсталі: рашисти кинули на штурм авіацію, артилерію і піхотуВідео

20:31

Путін штампує таємні укази: у РФ вирахували рекордні втрати окупантівВідео

20:31

Лицар на боці України: сер Елтон Джон закликав світову громадськість допомогти жителям Маріуполя

20:18

Букмекери назвали переможця конкурсу Євробачення-2022Відео

Реклама
20:10

"Наташа, що ти пила?": Melovin накинувся на МогилевськуВідео

19:57

"Єврейське коріння" Гітлера: Путіну довелося вибачатися за маячню ЛавроваВідео

19:57

Штурм захлинувся, ЗСУ відбили атаку: окупанти отримали по зубах під ХарковомВідео

19:46

Окупанти РФ зруйнували будинок "бабусі з прапором СРСР": пенсіонерка кляне рашистівВідео

19:31

Проміняла Україну на труси: Наташа Корольова засвітилася на концерті в обіймах рашиста-Тарзана

19:18

Путін сильно вкоротив свій вік, коли напав на УкраїнуПогляд

19:10

Війна розпалюється: астролог попередив про небезпеку Україну найближчими днямиВідео

18:45

У ЗСУ є 4-5 тижнів: польський генерал назвав критичну межу у війні для УкраїниВідео

18:42

Свавілля в Енергодарі: орки масово віджимають авто і вішають таблички "Za мир"Відео

18:13

"Путін повинен за все заплатити": глава Єврокомісії зробила жорстку заявуВідео

18:01

Чому Росія програє війну в УкраїніПогляд

17:58

"Ворог закидає гарматним м'ясом": в Азові розповіли про важкі бої на АзовсталіВідео

17:42

Орки планують обстріляти Івано-Франківськ ракетами: мер закликав франківців покинути місто на 3 дні

17:33

"Окупантів не вибили": в Азові розповіли про потужні бої на АзовсталіВідео

17:30

Як зробити бюджетну теплицю своїми руками всього за 20 доларів

Реклама
17:19

Арестович анонсував великий контрнаступ ЗСУ і назвав терміниВідео

17:09

Розстріляли і переїхали танком: на Київщині окупанти жорстоко вбили двох чоловіків

17:06

"Дон" Кадиров зганьбився в Мережі: тікток-війська "звільнили" село, яке 8 років окупованеВідео

17:01

Війська України вибили окупантів Росії з території заводу Азовсталь у Маріуполі - АрестовичВідео

16:53

Прикмети на 6 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:45

Дорн розповів, коли знову планує відвідати Москву

16:32

Допомагав рятувати буйволів: під Харковом орки вбили 15-річного волонтераВідео

16:20

Валерій Харчишин розлучився з дружиною після 13 років шлюбу: "Я жив іншим життям в іншому місці"

16:06

На Харківщині підозру у держзраді оголошено шести колаборантам – Фільчаков

15:47

Мобілізація або новий шматок України – чим потішить Путін Росію на 9 травняПогляд

15:39

Смачніше ви ще не їли: неймовірно ніжні і соковиті "відбивні" у вафельних коржахВідео

15:36

За "донбаським сценарієм": у Кремля є чіткий план вторгнення в Молдову – контррозвідкаВідео

15:26

Ірина Білик розповіла про реакцію Філіпа Кіркорова на те, що їй ніде жити через рашистів

15:04

Привозять мертві тіла з України: у Бурятії спорткомплекс пропах амбре убитих окупантівВідео

14:49

"Її застрелили, я кричала, аж зірвала зв'язки": матір розповіла про вбивство орками доньки в ХерсоніВідео

14:42

Армія України перейшла в контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках - ЗалужнийВідео

14:32

З 11 травня на кожного чекає удача, зцілення, суперможливості - гороскоп для всіх знаків на рік

14:30

На Чернігівщині дорожники завершили зведення тимчасової переправи через р. Снов – ОП

13:54

"Хочу, щоб мама воскресла": 8-річний Міша з Маріуполя залишився без матері через російських окупантів

13:45

Україна може допомогти Угорщині та Словаччині в позбавленні від нафти з РФ і перекрити трубу ДружбаВідео

Реклама
13:36

Арешт Шарія в Іспанії: в ВР анонсували процес екстрадиції пропагандиста в УкраїнуВідео

13:15

"РФ не лишила шансу на компроміс": Арестович пояснив, від чого залежать терміни закінчення війниВідео

13:07

Нові санкції ЄС: як Росії робитимуть болячеПогляд

13:00

Гороскоп на завтра 6 травня 2022: Близнюкам – недруги, Левам – старі борги, Водоліям - важлива зустріч

12:52

"Україна задоволена гуманітаркою з Іспанії": Мережу підірвали меми про затримання ШаріяФотоВідео

12:35

У Маріуполь від Путіна приїхав новий "куратор" Донбасу: відкрили пам'ятник бабусі з червоним прапором

12:25

Гетто для українців: з’явилися унікальні кадри фільтраційних таборів орків на ДонбасіВідео

12:03

Україна почала отримувати ексклюзивні супутникові дані від GEOSAT

12:00

Гороскоп на сьогодні, 5 травня 2022: Ракам – прибуток, Левам – доленосна зустріч, Стрільцям - віщі сни

11:52

На Житомирщині мародери розграбували літак ЗСУ, що впав, і вкрали зброю загиблого пілотаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти