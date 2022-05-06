"Відчули втрати на собі": генералітет РФ саботує війну проти України – Грозєв

Генералітет РФ саботує війну проти України – Грозєв

Велика частина військового керівництва російської армії так чи інакше не підтримує війну Росії проти України. Ідеологічно вірять у "необхідність війни" не більше десяти людей.

Такі висновки можна зробити на основі зламаного листування вищого керівництва Збройних сил РФ, отриманого Bellingcat, розповів журналіст-розслідувач видання Христо Грозєв в інтерв'ю Дмитру Гордону. Він зазначив, що значна частина вищого військового керівництва армії Росії уже саботує війну.

"Ми змогли отримати зламане листування. І там видно, що вони підтримують війну за наказом, але між собою її висміюють", – розповів Грозєв.

Величезні втрати російського війська добре відчули на собі навіть високопоставлені військовослужбовці Росії.

"Навіть серед полковників і генералів є ті, чиї сини або племінники потрапили в полон чи стали вантажем 200. Такі вже повністю змінили своє ставлення", – наголосив журналіст-розслідувач.

Раніше Грозєв розповів, що оточення глави РФ Володимира Путіна не знало про його намір розв'язати повномасштабну війну проти України. У такі плани диктатор не присвятив навіть найближчих своїх політичних соратників.

Нагадаємо, у російській прокуратурі відповіли батьку стороковика, котрий був на потопленому крейсері "Москва", що корабель нібито не брав участі у війні проти України, а його син "оголошений безвісно відсутнім у військовій частині".

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