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"Готові летіти й битися" проти Путіна: командувач ВПС Британії ошелешив заявою

Альона Вороніна
15 липня 2023, 08:28 оновлено 15 липня, 08:35
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У Великій Британії прозвучала несподівана заява головного маршала авіації ВПС про те, що британські льотчики готові брати участь у повітряних боях проти РФ.
Британские самолеты, Ричард Найтон
Командувач ВПС Британії зробив несподівану заяву/ колаж: Главред, фото: raf.mod.uk

Головний маршал авіації ВПС Великої Британії сер Річард Найтон здивував несподіваною заявою про те, що британські Королівські військово-повітряні сили готові брати участь у повітряних боях проти країни-агресорки Росії.

Про це Найтон, якого нещодавно призначили головнокомандувачем британських ВПС, заявив під час інавгураційної промови на Глобальній конференції начальників авіації та космонавтики штабу ВПС, повідомляє Daily Express.

"Ми готові летіти й битися, і вони програють", – заявив Найтон у контексті повномасштабної війни, яку розв’язала проти України країна-агресорка Росія.

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Також побоюючись скорочення збройних сил Великої Британії, він наголосив, що важливо чітко показувати противникам, що у Королівських ВПС є реальні можливості протистояти їм у повітрі.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що Пентагон неабияк вражений результатами контрнаступу ЗСУ. Темпи контрнаступу ЗСУ не є стрімкими, адже просування відбувається в дуже складних умовах. При цьому українські воїни вражають своїми здобутками, заявив директор Об'єднаного комітету керівників штабів армії США генерал-лейтенант Дуглас Сімс.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ми будемо вбивати ворога на його території зі своєї зброї. Українські військові будуть знищувати російських окупантів на їх території і будуть це робити стільки, скільки буде потрібно, наголосив він.

Також раніше повідомлялося, що Залужний обіцяє звільнити Крим. Українські військові звільнять Крим від російських окупантів у будь-якому випадку. На заваді не стануть навіть деякі західні союзники, які не підтримують звільнення півострова воєнним способом, заявив він.

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