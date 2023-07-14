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Ми будемо вбивати ворога на його території зі своєї зброї - Залужний

Ангеліна Підвисоцька
14 липня 2023, 21:48 оновлено 14 липня, 21:58
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний знайшов спосіб, як обійти Захід і не використовувати західну зброю для ударів по території РФ.
ВСУ, Залужний
Залужний заявив, що ЗСУ вбиватимуть ворога на його території / Колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скріншот з відео

Українські військові будуть знищувати російських окупантів на їх території і будуть це робити стільки, скільки буде потрібно. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю Washington Post.

Він заявив, що раз Захід боїться, що Путін може "помститися" у разі нанесення ударів зброєю, переданою від західних партнерів, то тоді Україна буде використовувати свою зброю.

Він прямо сказав, що ЗСУ вже використовують знаряддя українського виробництва для приватних дарів по території РФ. Таким чином Залужний шукає варіанти, як зменшити втрати серед українських захисників.

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"Щоб врятувати своїх людей, чому я повинен питати у когось дозволу, що робити на ворожій території? Якось я повинен думати, що мені там нічого не дозволено робити. Чому? Тому що Путін застосує ядерну зброю? ... Це наша проблема, і нам вирішувати, як убити цього ворога. На війні можна і потрібно вбивати на його території. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі свого. Але тільки стільки, скільки буде необхідно", - сказав Залужний.

Він зізнався, що його щоранку починається з того, що він дізнається про втрати української армії. У його телефоні є номери тих, кого вже немає в живих, але поки у нього не піднімається рука, щоб їх видалити.

Контрнаступ ВСУ

Нагадаємо, раніше Макрон зважився підтримати контрнаступ і анонсував потужну зброю для ЗСУ. Франція вирішила поставити Україні нові ракети дальнього радіусу дії.

"Ми вирішили поставити Україні нові ракети дальнього радіусу дії. Я думаю, що для нас сьогодні важливо послати сигнал про підтримку України, Про єдність НАТО", — сказав Макрон.

Також стало відомо про те, що ЗСУ шукають слабкі місця росіян. У Пентагоні заявили, що поки рано робити висновки про контрнаступ ЗСУ, бо зараз почалася Середня фаза контрнаступу.

Радник Маріупольського градоначальника Петро Андрющенко розповів, що захисники Маріуполя можуть взяти участь у контрнаступі. Герої оборони Азовсталі невипадково повернулися додому саме в момент контрнаступальної операції ЗСУ, вважає Андрющенко.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Валерій Залужний
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