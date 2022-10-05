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"Міста стануть примарами": експерт пояснив, до чого призведе неможливість РФ качати газ до Європи

5 жовтня 2022, 19:38

Ймовірність розвалу РФ на кілька самостійних політичних утворень може стати реальністю протягом найближчих років.

Геннадий Рябцев, протесты в РФ
Через економічні проблеми у РФ може загострюватися невдоволення місцевих еліт / Колаж pixabay, facebook.com

Росія може значно скоротити видобуток газу і нафти вже наступного року. Таке припущення в інтерв'ю Главреду озвучив директор спеціальних проектів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики у паливно-енергетичному комплексі Геннадій Рябцев.

За словами експерта, це пов'язано з імовірним скороченням поставок блакитного палива до країн Євросоюзу через антиросійські санкції.

"Саме тому Росія так поспішає і використовує будь-які доступні засоби, в тому числі і сумнівні. Бо якщо РФ не вдасться дотиснути Європу і США в цьому опалювальному сезоні, то перспективи розвитку нафтогазової галузі Росії вимальовуються дуже сумні", - вважає Рябцев.

Також експерт додає, що прибуток від видобутку газу становить близько 45-55% дохідної частини федерального бюджету РФ. І якщо видобуток почнуть скорочувати, то від цього постраждають моногалузеві регіони РФ. Зокрема, такі як Ханти-Мансійський або Ямало-Ненецький автономні округи, Татарстан, Башкортостан.

"Усі вони існують виключно завдяки видобутку. Якщо він буде скорочуватися, то ці регіони просто припинять своє існування і з донорів бюджету перетворяться на його проїдачів. А це призведе до того, що цілі регіони і великі міста РФ стануть примарами. І це - справа найближчих років", - зауважив Рябцев.

На думку експерта, незважаючи на те, що видобуток хоч і істотно скоротиться, але вплив цього скорочення спочатку відчують на собі регіони Росії, і тільки потім це перейде на федеральний бюджет і на стан російської економіки в цілому.

"Усе буде залежати від того, чи збережеться нинішня політика в РФ. Поки вона буде незмінною і поки живе нинішнє керівництво Кремля, в Росії щосили робитимуть вигляд, що все йде за планом. І скорочення видобутку - це стратегія на десятиліття. Але це може закінчитися в будь-який момент", - сказав Рябцев. І додає, що навряд чи Росію після цього чекатимуть протести.

"Це може призвести до того, що місцева еліта, яка незадоволена втратою прибутку, може проявити певні сепаратистські нахили. Дуже багато політологів говорять про ймовірність розвалу РФ на кілька самостійних політичних утворень. І це далеко не фантазії, особливо якщо врахувати те, що час від часу відбувається у Владивостоці, Хабаровську, Новосибірську, Єкатеринбурзі", - резюмував експерт.

Як повідомляв Главред, нещодавня аварія на газопроводі "Північний потік" найбільш вигідна Росії. За словами експерта, у Росії для цього є як мінімум три причини.

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новини Росії видобуток газу протести в Росії Геннадій Рябцев
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