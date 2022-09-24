"Згубна ця справа": мобілізованим бурятам росіяни роздали обереги і повезли в "дитячих" автобусах

Мобілізованим бурятам росіяни роздали обереги і повезли в "дитячих" автобусах / скріншот з відео

У російській глибинці, Бурятії, активно йде мобілізація - на виконання указу диктатора Путіна. У Мережу потрапило відео, як мобілізованим бурятам з Іволгинського району роздають якісь артефакти-обереги в шкільних автобусах з написами "Діти".

Чи дісталися покликаним на службу бурятам якісні бронежилети і каски або тільки амулети – не уточнюється. Причому обереги роздавав особисто місцевий чинуша-керівник райадміністрації Микола Емонаков роздавав чоловікам обереги.

"Щоб у вас все добре було", – сказав він.

Журналіст "Сибір. Реалія" (проєкту "Радіо Свобода") описали, як проходила мобілізація в Іволгинську. Збір розпочався біля застарілого Будинку культури.

"Настрій у всіх пригнічений, люди говорять тихо. Чути, як плаче дівчина, обнявши хлопця. Від журналістів відмахуються: "Дайте побути разом останні хвилини". Одному з виїжджаючих з сумкою через плече явно за 50. На наші запитання він відповідати відмовився, махнув рукою і відразу відвернувся", - йдеться в статті.

Але дочка цього чоловіка-виявилося, його звуть Ерхен-поспілкувалася з журналістами. Вона розповіла, що її тато живе в селі Верхня Іволга, йому 51 рік і його мобілізація стала несподіванкою для всієї родини.

"Ми дуже здивувалися, коли до нас сьогодні вдень прийшли і принесли повістку. Сперечатися не стали, що тут зробиш? Він працює трактористом, взимку-кочегар. Після армії в далекій молодості він особливо-то і не служив ніколи. Так, пару раз на збори їздив. Страшно йому, звичайно. Хто хотів би по своїй волі туди відпускати рідну людину? Якби не повістка, ніколи б туди ніхто з нашої сім'ї не поїхав, згубна ця справа", ‒ сказала дівчина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські солдати на тимчасово окупованій Херсонщині панікують в очікуванні наступу ЗСУ. Від відчаю буряти і росіяни стріляють один в одного. Все через те, що росіяни намагаються відправляти представників нацменшин і з так званих республік на найбільш гарячі напрямки.

До того говорилося, що контрактників з Бурятії, які відмовилися воювати в Україні, поміщають в СІЗО біля окупованого РФ Луганська. Відмовники кажуть, що після того, як вони написали рапорти, командування почало їх залякувати і погрожувати.

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