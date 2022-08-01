"Своїх навіть не забирають": буряти та росіяни убивають один в одного на Херсонщині

Бурят / скріншот, УНІАН

Російські солдати на тимчасово окупованій Херсонщині панікують в очікуванні наступу ЗСУ. Від відчаю буряти та росіяни стріляють один в одного.

Командир взводу бригади Богуна Андрій в ефірі радіо "НВ" розповів, що причиною цьому росіяни кидають представників нацменшин і з так званих республік на найбільш гарячі напрямки.

За його словами, в Херсонській області через це проходять постійні перестрілки між росіянами і бурятами. Він підкреслив, що у підрозділів з Бурятії свої командири, які російським не підкоряються. І навіть якщо в лавах окупантів проходить розселення, то росіяни не пускають до себе бурят, а ті навпаки.

"Стріляються між собою, сваряться... Це нормальне явище, ми вже до нього звикли. Чим більше будуть вони сваритися, тим краще для нас. І цікаво, що вони своїх убитих навіть не забирають", - підкреслив командир взводу бригади Богуна.

Нагадаємо, що контрактників з Бурятії, які відмовилися воювати в Україні, поміщають в СІЗО біля окупованого РФ Луганська. Відмовники кажуть, що після того, як вони написали рапорти, командування почало їх залякувати і погрожувати.

Також ми розповідали, що під час зачистки українськими військовими звільненого від ворога селища Потьомкіне в Херсонській області, в речах мертвих десантників-бурятів були знайдені цінні речі, які вони силою відібрали в українських громадян.

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