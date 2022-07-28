Повний літак трун: у Мережі показали, як буряти і тувинці повертаються додому з України

Фото з кладовища в місті Кяхта / t.me/Sharpreview

У Мережі показали фото з кладовища в місті Кяхта у Бурятії. На кадрах видно дерев'яні ящики, в яких тіла загиблих в Україні бурятів в цинкових трунах привозять на батьківщину.

Труни після цього транспортують в морги, а ось ящики залишаються стояти біля кладовища. Про це у своєму Telegram-каналі написав блогер Олег Шарп.

"Цікаво, ці загиблі буряти - до того, як їх Путін відправив на забій – хоч знали, де знаходиться Україна?" - написав він.

Кадри того, як "повертаються" додому тувинці, також поширилися в соціальних мережах. На них видно, що літак, який летить в Туву, повністю забитий такими ж дерев'яними ящиками з "вантажем 200".

Літак забитий дерев'яними ящиками з "вантажем 200" / Фото соцмережі

Зазначимо, що вбивати українців їх відправляли урочисто і з пафосом: була організована спеціальна церемонія з оркестром і піснями.

Як відомо, російські окупаційні війська вже п'ять місяців щодня зазнають великих втрат в Україні. За даними Генштабу України, ліквідовано вже 40 тисяч чоловік особового складу. Сотнями помирають загарбники з республік у складі РФ, зокрема, з Бурятії й Туви.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк опублікував у Twitter статистику втрат російської армії. За його словами, в середньому москвичі гинуть на фронті рідше в 87,5 раза, ніж дагестанці, у 275 рази менше, ніж буряти та в 350 разів менше, ніж тувинці.

"Московський режим використовує війну не лише як інструмент масового знищення українців, а й спосіб умисного етноциду", - зазначив радник ОП.

Як повідомляв Главред, контрактників з Бурятії, які відмовилися воювати в Україні, поміщають в СІЗО біля окупованого РФ Луганська. Вони кажуть, що після того, як вони написали рапорти, командування почало їх залякувати і погрожувати.

Тим часом дружини "бойових бурятів" записали звернення до глави республіки Олексію Циденову з вимогою повернути їхніх чоловіків додому. Зазначається, що військових з Бурятії відправили на війну в Україні обманом. Військові вирушили в січні на "навчання" і зараз знаходяться в Україні.

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