На Запоріжжі буряти та чеченці влаштувати п'яну перестрілку / warfare.com.ua, скрин из видео

На території Запорізької області окупанти влаштували п'яні розбірки. Чеченці та буряти напились та влаштували перестрілку між собою. Про це заявили у спецслужбах, повідомляє 24 канал.

Усе це сталося цього тижня на території Токмацького ковальсько-штамповому заводі. Конфлікт між бурятами та чеченцями виник на національному підґрунті.

Суперечка переросла в перестрілку. Точна кількість поранених поки невідома.

Слід зазначити, що такими інцидентами російські окупанти лише допомагають українським захисникам, які звільняють наші території від ворожих солдат.

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Нагадаємо, це вже не перший поєдинок між чеченцями та бурятами. У квітні поблизу Чорнобаївки група військових з Бурятії перемогла чеченських "тіктокерів". Військова розвідка повідомляла, що в вогневому протистоянні між чеченцями і бурятами було задіяно близько сотні російських солдатів, точна кількість поранених і загиблих невідома.

У селі Тарасівка, що в Запорізькій області, російські окупанти-кадирівці змушували російських окупантів-бурятів мити собі ноги - як правило, брудні, спітнілі і смердючі.

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