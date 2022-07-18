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Буряти хочуть вийти зі складу РФ: просять допомоги у Байдена

18 липня 2022, 19:17

Активісти із Бурятії та Татарстану вийшли на мітинг. Вони хочуть перестати бути залежними від Кремля.

буряты вышли на митинг
Буряти хочуть вийти зі складу РФ / Idel.Реалии

Активісти з Бурятії та Татарстану вийшли на мітинг проти путінського режиму та забажали вийти зі складу Росії. Вони просять президента США Джо Байдена про допомогу. Про це повідомляє Ideal.Реалії

До Байдена звернулися представники "Ліги вільних націй". Ця організація об'єднала представників "поневолених Кремлем народів". Вони просять, аби Байден підтримав їхні народи у реалізації права на самовизначення. Слід зазначити, що таку акцію протесту влаштували після того, як на війні в Україні почала гинути велика кількість солдат з Бурятії.

"Мені, як бурятці, боляче усвідомлювати, що Кремль використовує бурятських хлопців для досягнення своїх злочинних цілей – захоплення нових територій та розширення кордонів імперії. Власне, війна – це все, що Москва здатна запропонувати хлопцям із бурятських сіл. Згинути як гарматне м'ясо на черговій війні. Я не бажаю такого майбутнього для Бурятії та свого народу", – сказала Раджана.

Вона розповіла про те, що жителів регіону силою відправляють на війну в Україну. Загиблих солдат хоронять ледь не щодня.

Як відомо, учасники Ліги Вільних Націй відкрито виступають за створення нових національних держав та виходу зі складу РФ. До організації входять представники бурятського, башкирського, козачого, татарського, ерзянського та інгерманландського національних рухів.

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Раніше голова Фонду "Стоп Інформ терор Росії" Герман Обухов припустив, що у найближчі роки Росія може розпастися на "князівства". Російські регіони почнуть протестувати і відмовляться "годувати Москву". Підштовхнути РФ до розпаду можуть важкі наслідки, викликані економічними санкціями, які були введені проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

Нагадаємо, майор поліції Росії у протест проти війни країни-агресорки проти України спалив свій військовий квиток. Чоловік категорично засуджує путінський режим і вже розірвав усі стосунки з колишніми колегами.

У Черкасах росіянин спалив свій паспорт та закликав громадян РФ схаменутись. Він просить жителів Росії сприяти закінченню війни. Чоловік обурений тим, що на території нашої країни робить "друга армія світу".

Інші новини:

війна в Україні буряты Бурятия російське вторгнення Росія
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