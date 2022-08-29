ЗСУ пішли в наступ на окупантів з багатьох напрямків на півдні України

ЗСУ рушили в наступ на окупантів з багатьох напрямків на півдні України/ УНІАН, Людмила Денісова

Українські військові почали йти в наступ на російських загарбників з багатьох напрямків на півдні України.

Наступальні дії розпочалися у понеділок, 29 серпня. Про це заявила керівник об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє "Громадське".

Вранці 29 серпня в ефірі телемарафону Гуменюк зазначала, що ситуація на південному напрямку залишається досить напруженою, проте українські сили її контролюють.

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Жителів Херсонщини закликали бути подалі від місць розташування росіян через активізацію бойових дій. З таким закликом виступив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

"Прохання до всіх, у зв’язку з активізацією воєнних дій – не знаходитись близько розташувань росіян", – наголосив він у Facebook.

Звільнення Херсонської області від окупантів

Нагадаємо, українські військові прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що у Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресорки РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Інформацію про те, що була прорвана перша лінія оборони окупантів на Херсонщині, підтвердив також радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань. Він зазначив, що лише у ніч на понеділок, 29 серпня, та у першій половині цього дня ЗСУ нанесли удари по загарбниках у Херсоні, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці і Бериславі.

Раніше керівник об'єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наші захисники вже проводять операцію зі звільнення Херсонщини. Вона зазначила, що контрнаступ в Херсонській ЗСУ буде сучасними методами, зокрема, виснажуючи ворога.

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