'Шанс повернути території': на Херсонщині ЗСУ ударами відрізали окупантів від допомоги

На окупованій частині Херсонської області залишилися лише пішохідні мости. Військові РФ фактично відрізані від поставок зброї з анексованого Криму.
Збройні сили України знищили практично все великі мости на окупованій частині Херсонської області. Йдеться про Антонівський залізничний та автомобільний мости та Новокаховський.
У цьому ЗСУ допомогли американські реактивні системи залпового вогню HIMARS. Про це в понеділок, 29 серпня, повідомило у Facebook Оперативне угруповання військ Каховка.
"Великі та жахливі HIMARS знищили практично всі великі мости... Залишилися лише пішохідні переходи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що російські військові в цьому районі залишилися фактично відрізаними від поставок зброї та допомоги з анексованого Криму.
У пресслужбі додали, що для нашої країни це блискучий шанс повертати свої території.
ЗСУ вдарили по мостах у Херсоні
Армія України проводить військову операцію на Херсонщині. 22 серпня в Херсонській області прогриміли вибухи. У соцмережах з'явилася інформація, що вибухи було чутно в Чорнобаївці та Новій Каховці.
У соцмережах публікували фото і відео, на яких зображені місця "прильотів" і густі клуби диму.
Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував в Telegram аудіозапис, на якому хлопець з посиланням на своїх знайомих, які живуть поруч з Антонівським мостом, говорить про те, що естакади фактично немає, міст розбили навпіл. Цаплієнко додав, що інформація потребує уточнення.
Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що Збройні сили України зруйнували останній діючий міст біля Каховської гідроелектростанції. По ньому російські війська переправляли свою техніку на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.
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