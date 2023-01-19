Зеленський в Давосі присоромив Німеччину через коливання щодо поставок танків в Україну

У питанні військової допомоги не повинно бути вибірковості, адже Україна бореться проти тиранії та невиправданої російської агресії, впевнений президент.

Володимир Зеленський / скріншот

Президент Володимир Зеленський заявив, що в питанні поставки танків для України не повинно бути коливань. Таким чином український лідер натякнув на Німеччину, яка досі не ухвалила рішення про передачу або реекспорт танків в рамках військової допомоги нашій країні.

За словами президента, є конкретні речі, від яких залежить стійкість України на полі бою.

"І ці конкретні речі ми очікуємо... Є такі моменти, коли не потрібно вагатися, або не треба порівнювати. Коли ти говориш, наприклад, "я надам танки, якщо хтось інший теж дасть танки", або "я потужний в Європі, я допоможу, якщо хтось поза Європою також допоможе". Мені здається, що це не дуже правильна стратегія", - сказав Зеленський.

Він додав, що у питанні військової допомоги не повинно бути вибірковості, адже Україна бореться проти тиранії та невиправданої російської агресії.

"Ми всі громадяни України, які сьогодні захищають європейців і всі їхні цінності. Це дуже важливі моменти. Тому не може бути змонтованої допомоги або вибірковості у зміцненні нашої армії. Потрібні всі сили, тому що ми боремося проти всієї цієї тиранії, яка публічно називає себе "сусіди", - заявив Зеленський.

Танки Leopard для України

Американське видання Politico з посиланням на двох німецьких чиновників написало, що позиція канцлера ФРН Шольца щодо танків Leopard для України серйозно залежить від дій президента США Джо Байдена. Журналісти зазначають, що через Берлін існують проблеми в передачі танків Києву – Польща запропонувала постачати їх шляхом широкого європейського альянсу. Але для реекспорту зброї німецького виробництва все одно потрібен дозвіл Берліна.

17 січня ЗМІ писали про те, що в Німеччині незабаром може бути ухвалено рішення про надання Україні танків Leopard.

18 січня стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2 лише після того, як Вашингтон ухвалить рішення про постачання ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

У Білому домі відповіли канцлеру Німеччини Олафу Шольцу про постачання танків в Україну. У Байдена вважають, що кожна країна повинна ухвалювати власне суверенне рішення про надання військової допомоги Україні.

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