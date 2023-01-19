"Ми всі очікуємо згоди однієї країни": Зеленський емоційно висловився про танки для України

Зеленський нагадав, що багато країн вже висловили готовність надати Україні танки.

Володимир Зеленський / Офіс президента України, 93 ОМБр Холодний Яр

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем відкрито заявив, що наполягає на необхідності надання іноземними партнерами Україні танків.

"Питання танків залишається актуальним і дуже чутливим. Він залежить від багатьох причин і, на жаль, не залежить, від бажання України. Ми, як можемо, тиснемо політично, але найголовніше, що ми тиснемо аргументовано. Проти тисяч танків Російської Федерації недостатньо мужності наших військових і мотивації українського народу", - підкреслив глава держави на прес-конференції.

Він зазначив, що Україні потрібна відповідна зброя - або мати велику кількість артилерійських систем, або відповідна, за його словами, не така ж, як у Росії, але хоча б "відповідна, адекватна кількість" танків.

Зеленський нагадав, що багато країн вже висловили готовність надати Україні танки, але вони чекають дозволів відповідних держав.

"І Польща готова, і Фінляндія, Португалія, Іспанія і ще достатня кількість країн, які готові забезпечити навіть невеликою кількістю, яка у них же на озброєнні, танків України. І готові були це зробити раніше. Ми всі очікуємо згоди країни, яка має права на ті чи інші відповідні ліцензії", - підкреслив Зеленський.

Президент додав, що Україні поки недостатньо тієї зброї, яку надають партнери, адже від швидкості поставок залежить життя українців.

"Чи достатньо того, що дають? Ні, недостатньо. Недостатньо, щоб діяти швидко. Швидкість і час важливі. Кожна хвилина - це людина. Чим швидше ми зможемо деокупувати нашу територію, чим швидше ми зможемо бути могутніше, тим більше країна збереже наших громадян", - зазначив Зеленський.

Надання Україні танків Leopard

Раніше повідомлялося, що в Німеччині незабаром може бути прийнято рішення про надання Україні танків Leopard. Про це пише агентство Reuters. Зазначається, що про передачу важкої бронетехніки говорять на рівні німецького уряду.

Польща розраховує, що країни Європи передадуть Україні до 100 танків. Варшава передає 14 танків Leopard. Повинні визначитися зі своїм рішенням Данія, Фінляндія і Німеччина. Танки Leopard є у 12 країн, але для того, щоб їх передали Києву, потрібен дозвіл від Берліна, заявив польський прем'єр Матеуш Моравецький.

Як стало відомо, канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий передати Україні бойові танки Leopard 2, але висунув для цього одну умову президенту США Джо Байдену. Він сказав, що танки поїдуть в Україну тільки після того, як Вашингтон прийме рішення про постачання ЗСУ бойових танків M1 Abrams.

У Байдена відповіли Шольцу про постачання танків в Україну. У Білому домі вважають, що кожна країна повинна приймати власне рішення про надання військової допомоги Україні.

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