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Не гальмувати і схвалити Leopard для України: союзники Німеччини рознесли Шольца - Reuters

17 січня 2023, 14:13
Союзники України в п'ятницю, 20 січня, на зустрічі в Рамштайні повинні оголосити про посилення військової допомоги Києву для протидії агресії Росії.
Шольц, танк Леопард
Шольц наразі відмовляється давати Україні танки Leopard / Колаж УНІАН, Bundeswehr

Країни-партнери Німеччини на форумі в Давосі посилили тиск на канцлера Олафа Шольца, щоб Берлін дав дозвіл на експорт німецьких танків Leopard в Україну. Союзники німців вважають, що Київ повинен отримати відповідну допомогу без жодного зволікання.

Як повідомляє Reuters, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі союзники ФРН посилили тиск на Шольца для зміни позиції Берліна. Держава досі вагається з постачанням танків Leopard Україні. Німеччина мотивує своє рішення тим, що танки будуть надані Києву тільки в тому випадку, якщо угоду схвалять США та інші союзники.

У матеріалі наголошується, що за день до поїздки Шольца в Давос деякі з ключових союзників України намагалися умовити німецького канцлера змінити точку зору Берліна щодо танків.

На самому форумі президент Польщі Анджей Дуда сказав, що партнери України сподіваються на позитивне рішення щодо постачання танків Leopard.

"Ми сподіваємося і намагаємося організувати велику підтримку України. Ми сподіваємося, що декілька партнерів, союзників нададуть Україні танки", - зазначив Дуда.

Президент Литви Гітанас Науседа "твердо переконаний", що ФРН все ж погодиться поставити Україні танки Leopard для боротьби з російською військовою агресією. Він різко закликав Берлін не зволікати в цьому питанні.

"Ми не можемо дозволити собі розкіш таких затримок. Це має бути зроблено швидко", - зазначив Науседа і додав, що постачання Leopard має стати стратегічною частиною наступного етапу війни Росії проти України.

Відомо, що 20 січня на зустрічі союзників України в Рамштайні країни збираються ухвалити рішення про посилення військової допомоги Києву.

"Будуть ухвалені важливі рішення", - сказав глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено і підкреслив, що Мадрид наразі не може дати Києву танки Leopard, які знаходяться на балансі іспанської армії.

Танки Leopard для України

Президент Польщі Анджей Дуда раніше сказав, що Варшава передасть Києву роту німецьких танків Leopard 2. Польська держава розрахує віддати танки в рамках міжнародної коаліції.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Україна незабаром може вирішити питання з танками Leopard. На думку дипломата, танки готові поставити 5 держав, серед них - Польща і Фінляндія. Україна створюватиме танкову бригаду з Leopard.

Рупор Кремля Дмитро Пєсков істерично заявив, що танки, які Польща і Британія відправить Україні, мовляв, "не змінять ситуації". У кремлівській директорській вважають, що це, мовляв, призведе тільки до "затяжної війни".

Дивіться відео ТСН - Захід підтримав постачання Україні танків Leopard

Війна Росії проти України:

новини Німеччини Олаф Шольц війна Росії та України Танк Leopard 2
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