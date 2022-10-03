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Верховний лама Калмикії пішов проти Путіна та його війни в Україні

3 жовтня 2022, 09:01

Тело Тулку Рінпоче заявив, що раніше не хотів коментувати війну Росії проти України, щоб "не псувати відносини між владою і буддистами" Калмикії.

Тело Тулку Рінпоче, Володимир Путін
Тело Тулку Рінпоче прямо заявив, що Україна права у своїй боротьбі з російськими окупантами / Фото kalmykianews.ru

Верховний лама Калмикії Тело Тулку Рінпоче заявив, що правда у війні, яку розв'язала Росія — на боці України, оскільки вона захищає свою землю та свій народ.

Рінпоче назвав війну непотрібною, особливо в XXI столітті, передає Кавказ. Реалії.

"Всі хочуть жити мирно, спокійно, кожна країна хоче розвиватися... Думаю, що українська сторона, звичайно, дійсно права - вона захищає свою країну, свою землю, Свою правду, свою Конституцію, свій народ. Дуже складно сказати і прийняти, що Росія права. Це дуже важко сказати, це я не можу", – заявив Верховний лама.

До слова, це перший публічний виступ такого високого рівня від лідера поширених в Росії конфесій. Релігійний лідер пояснив, що весь цей час не хотів коментувати війну Росії проти України, щоб "не псувати відносини між владою і нашими буддистами".

Верховний лама вважає, що лідери буддійських громад Росії, які публічно підтримують війну проти України, насправді навряд чи так вважають, якщо є справжніми буддистами.

Довідка. Республіка Калмикія - суб'єкт Російської Федерації, республіка в її складі. Входить до складу Південного федерального округу, є частиною Поволзького економічного району.

Межує на півдні з Республікою Дагестан, на південному заході - зі Ставропольським краєм, на заході — з Ростовською областю, на північному заході — з Волгоградською областю, на сході - з Астраханською областю.

Єдиний регіон в Європі, який традиційно сповідує буддизм.

Зазначимо, 24 вересня колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж звернувся до жителів країни-агресорки Росії із закликом не боротися проти українців. Політик запропонував бурятам, тувинцям і калмикам тікати до Монголії, щоб уникнути примусового призову в рамках часткової мобілізації, оголошеної російським диктатором Володимиром Путіним. Він також закликав російських військових, які перебувають на території України, не стріляти в місцевих жителів і не забирати у них свободу.

Мобілізація в Росії

Російський диктатор Володимир Путіє 21 вересня оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.

На третю добу після початку мобілізації до 20 тисяч росіян вже були на українському кордоні. Радник ОП Олексій Арестович заявив, що їх кидають у бій без необхідної підготовки.

Тим часом на гарячу лінію "Хочу жити" телефонують ті росіяни, яких ще не мобілізували в РФ. Вони запитують, як їм здатися в полон, якщо вони опиняться на війні в Україні.

Інші новини:

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