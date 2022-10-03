Перевзулась: пропагандистка Симоньян раптово заявила, що ніколи не служила владі РФ

Пропагандистка Симоньян раптово заявила, що ніколи не служила владі РФ/ скрін, УНІАН

Відома російська пропагандистка Маргарита Симоньян різко змінила свою риторику. Якщо раніше вона поливала брудом усіх, хто не згодний з розв’язаною проти України війною, то тепер почала розповідати, нібито вона ніколи не служила владі РФ, а завжди працювала лише "на благо російському народу".

Про це пропагандистка почала розповідати у своєму Twitter. При цьому Симоньян поклялася, що вона нібито не має політичних амбіцій, а у служінні своєму народу "бачить сенс свого життя".

"Я в політику ніколи не піду. Я просто люблю свій народ і служу своєму народу. Не чиновникам. Якісь із них хороші, якісь погані, якісь дуболоми. Не якимось генералам, яких я знаю чи не знаю, які приймають рішення, які можуть нашкодити моїй країні та моєму народу", – каже Симоньян.

При цьому редактор федерального "смітника" RT намагається довести, що вона нібито не захищатиме російську верхівку влади після їхніх неправильних рішень.

"Я хочу залишати за собою право говорити те, що я думаю, на користь того самого суспільства і народу, якому я служу", – почала виправдовуватися Симоньян всупереч усій тій риториці, яка звучала від неї раніше.

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Брехня Симоньян щодо України

Раніше російська пропагандистка Маргарита Симоньян вела риторику, що РФ нібито не веде повномасштабну війну проти України. При цьому вона почала розповідати, що країна-агресор може піти ва-банк, повторивши кримський сценарій. Також їй привиділося, що на окупованих територіях нібито вимагають приходу Росії.

Пізніше їй сяйнула "геніальна" ідея завести "кишенькових солдатів". Вона запропонувала влаштувати флешмоб, у межах якого багаті росіяни повинні взяти на утримання мобілізовану "домашню тварину", російського солдата.

Також Симоньян виступила несподіваною заявою, яка здивувала навіть терориста Ігоря Гіркіна. У своєму зверненні одна з рупорів Кремля закликала росіян зав'язувати з брехнею. Звернення пропагандистки з іронією прокоментував Гіркін, сказавши, що вона, очевидно, намагалася переконати саму себе.

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