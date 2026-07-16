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Генсек НАТО відреагував на відставку Федорова і розкрив, якими були їхні відносини

Руслана Заклінська
16 липня 2026, 22:32
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У НАТО не чекають змін у Києві після звільнення Федорова.
Генсек НАТО відреагував на відставку Федорова і розкрив, якими були їхні відносини
Рютте відреагував на заміну міністра оборони / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, t.me/zedigital

Ключові тези:

  • Рютте не очікує змін у стратегії Києва
  • Наступник Федорова продовжить його курс
  • Росія втрачає 25–35 тисяч солдатів щомісяця

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не очікує суттєвих змін у стратегії України щодо протидії російській агресії після кадрових змін у Міністерстві оборони. За його словами, призначення нового керівника оборонного відомства не має вплинути на загальний курс Києва. Про це Рютте розповів в інтерв’ю інформаційному агентству DPA.

Коментуючи рішення президента України Володимира Зеленського звільнити міністра оборони Михайла Федорова після приблизно шести місяців роботи на посаді, глава НАТО зазначив, що очікує продовження нинішньої політики українського керівництва. За словами Рютте, попри кадрові перестановки, Україна демонструє стабільність у веденні бойових дій, а українські військові зараз діють ефективніше, ніж на початку року.

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"У мене були добрі робочі стосунки з Михайлом Федоровим. Я бажаю йому всього найкращого, і його наступник, безсумнівно, продовжить цей шлях", - сказав генсек НАТО.

Рютте наголосив, що ситуація на полі бою для Росії залишається складною. За його словами, російські війська просуваються дуже повільно, тоді як українські сили мають можливість проводити контратаки на окремих напрямках.

Крім того, він відзначив ефективність українських ударів по цілях у глибокому тилу Росії. Рютте підкреслив, що Україна продовжує завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі та промислових об’єктах ворога, що послаблює його військовий потенціал.

Окремо Марк Рютте звернув увагу на значні втрати російської армії у війні проти України. За оцінками Альянсу, щомісяця Росія втрачає від 25 до 35 тисяч військовослужбовців.

"Якщо ви молодий росіянин, який розглядає можливість приєднатися до військових дій, ви можете стати одним із тих приблизно 30 тисяч цього або наступного місяця. Це жахлива новина для сімей і для людей, які в цьому беруть участь", - сказав генсек НАТО.

Якою була робота Федорова - думка експертки

Відома військова волонтерка, керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська в Telegram назвала звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони України великою помилкою президента Зеленського.

"Призначити Федорова міністром оборони - одне з наймудріших рішень президента Зеленського. Звільнити Федорова зараз - одна з найбільших помилок президента Зеленського", - вважає волонтерка.

Вона позитивно оцінила роботу команди колишнього міністра оборони, зокрема її підходи до розвитку технологій у війні. За словами Берлінської, рішення та ініціативи команди Федорова у сфері технологічної війни були "безумовно талановитими", а деякі з них - "без перебільшення геніальними".

Волонтерка наголосила, що в умовах сучасної війни Україні потрібні нестандартні рішення та активне використання нових технологій.

Відставка Михайла Федорова - що відомо

Як повідомляв Главред, Михайло Федоров підтвердив свою відставку з посади міністра оборони України. Після цього він представив результати роботи Міністерства оборони, зокрема розповів про зміни у сфері оборонних закупівель, розвиток безпілотних систем та забезпечення української армії.

Також Федоров заявив про складнощі у взаємодії з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За його словами, окремі ініціативи його команди в Міноборони нібито не отримували підтримки з боку військового керівництва.

Президент Володимир Зеленський уперше прокоментував кадрові рішення та ситуацію навколо відставки. Він зазначив, що громадяни мають право на мирні протести, але пояснив необхідність втручання у взаємодію між керівництвом ЗСУ та Міністерством оборони.

Згодом Олександр Сирський відреагував на заяви Федорова, подякував йому за роботу та закликав зосередитися на питаннях оборони країни й ведення війни. Головнокомандувач також згадав оборону Києва у 2022 році, наголосивши, що саме вона дозволила Україні зберегти столицю та продовжити опір російській агресії.

Ввечері 16 липня Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони України. Після проходження необхідних юридичних процедур глава держави звернеться до Верховної Ради.

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Про персону: Марк Рютте

Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) - нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 року призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

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