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Росія вдарила по житловому кварталу Одеси: є жертви, серед постраждалих діти

Руслан Іваненко
16 липня 2026, 23:03оновлено 16 липня, 23:55
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Російський ракетний удар по Одесі пошкодив цивільні об’єкти, на місцях працюють екстрені служби.
Ракетный удар
Ворог міг застосувати щонайменше три ракети / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • РФ завдала ракетного удару по Одесі
  • Пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникли пожежі
  • Наслідки атаки продовжують уточнюватися

Пізно ввечері 16 липня окупаційна війська країни-агресорки Росії завдали ракетного удару по Одесі. Повітряні сили ЗСУ попереджали про наближення швидкісних цілей до міста.

За даними моніторингових каналів, пуски ракет могли здійснюватися з літаків тактичної авіації РФ. Зокрема, повідомлялося про роботу одного борта Су-34 з району акваторії Чорного моря, а також ймовірний пусковий маневр літака Су-57 західніше тимчасово окупованого Криму.

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Крім того, фіксувалася активність ще двох літаків Су-34 поблизу Азовського моря. Аналітики зазначають, що ворог міг застосувати щонайменше три ракети.

Невдовзі після оголошення повітряної тривоги в місті пролунали вибухи.

Росія вдарила по житловому кварталу Одеси: є жертви, серед постраждалих діти
Літак СУ-57 / Інфографіка: Главред

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що внаслідок російської атаки пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури та виникли пожежі.

"Ворог завдав ракетного удару по Одесі. Є пошкодження цивільної інфраструктури, виникли пожежі. На жаль, є попередня інформація про загиблого та постраждалих. Інформація уточнюється", - зазначив Кіпер.

Інформацію про атаку також підтвердив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, російські війська знову атакували місто ракетами.

  • Наслідки атаки на Одесу 16.07.2026
    Наслідки атаки на Одесу 16.07.2026 Фото: Одеська ОВА
  • Наслідки атаки на Одесу 16.07.2026
    Наслідки атаки на Одесу 16.07.2026 Фото: Одеська ОВА

Наразі відомо про одного загиблого. Також, за попередніми даними, поранення дістали шестеро людей, серед яких троє дітей.

Станом на 23:00 кількість жертв зросла. Сергій Лисак повідомив, що внаслідок російської атаки загинула ще одна людина.

На місцях влучань працюють екстрені служби. Інформація про наслідки обстрілу, масштаби руйнувань та стан постраждалих уточнюється.

Удари по Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська завдали авіаудару по Запоріжжю керованими авіабомбами. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, зруйновано житлові будинки, пошкоджено інші споруди, а на місцях влучань виникли пожежі.

Крім того, у ніч проти 16 липня ворог здійснив атаку на Київ із застосуванням балістичного озброєння. У столиці було оголошено повітряну тривогу, після чого пролунала серія потужних вибухів.

Нагадаємо, що мер Харкова Ігор Терехов також зазначав, що Харків зазнав масованої атаки російськими дронами. За його словами, унаслідок ударів пошкоджено парк і кінотеатр та інші об'єкти інфраструктури. Прильоти зафіксовано в Київському, Шевченківському і Немишлянському районах.

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Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) - голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

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