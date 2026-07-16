Усики показали романтичну прогулянку в Нью-Йорку

Усики прогулялись романтичним та літнім Нью-Йорком.

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Олександр Усик та Катерина Усик приїхали до США / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Усик

Коротко:

Як виглядала дружина Усика

Де вони прогулялися

Український професійний боксер Олександр Усик разом зі своєю дружиною Катериною прогулялися Нью-Йорком.

Пара поділилася знімками з прогулянки на своїх сторінках в Instagram.

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"Гуляю Нью-Йорком із моєю прекрасною дружиною", - написав Олександр.

Прогулянка Усиків Нью-Йорком:

Усики показали романтичну прогулянку / Фото Instagram/usykaa

Дружина спортсмена одягла широкі шорти кремового кольору, а також білу вільну сорочку. Крім того, вона продемонструвала зелену сумку від Hermes.

Крім того, Усик вирішив показати шматочок батьківщини. На табличці він знайшов напис: Київ.

Усик показав "шматочок батьківщини" / Фото Instagram/usykaa

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Про особу: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український професійний боксер, який виступає у першій важкій та важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022–2023). Чинний чемпіон світу з професійного боксу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021–дотепер) та The Ring (2022–дотепер) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018–2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

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