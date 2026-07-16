Усики показали романтичну прогулянку в Нью-Йорку

Коротко:
- Як виглядала дружина Усика
- Де вони прогулялися
Український професійний боксер Олександр Усик разом зі своєю дружиною Катериною прогулялися Нью-Йорком.
Пара поділилася знімками з прогулянки на своїх сторінках в Instagram.
"Гуляю Нью-Йорком із моєю прекрасною дружиною", - написав Олександр.
Прогулянка Усиків Нью-Йорком:
Дружина спортсмена одягла широкі шорти кремового кольору, а також білу вільну сорочку. Крім того, вона продемонструвала зелену сумку від Hermes.
Крім того, Усик вирішив показати шматочок батьківщини. На табличці він знайшов напис: Київ.
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Про особу: Олександр Усик
Олександр Усик - непереможений український професійний боксер, який виступає у першій важкій та важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022–2023). Чинний чемпіон світу з професійного боксу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021–дотепер) та The Ring (2022–дотепер) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018–2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".
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