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Генерал розповів, як буде режим Путіна реагувати на рейд російських добровольців

Дмитро Відоменко
25 травня 2023, 03:25
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За словами Віктора Ягуна, всі кремлівські підлі плани накрилися мідними тазом через жорстокий опір українського народу.
Ягун, Путін
Віктор Ягун і Володимир Путін / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Путінський режим навряд чи зможе швидко і адекватно прореагувати на збройний рейд російських добровольців в Бєлгородській області. Про це в інтерв'ю Главреду заявив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

"Росія нічого не може зробити, тому що вона не була готова до подібного розвитку подій. Навіть коли російські війська заходили в Україну, у Москви не було плану Б.У неї був тільки план а, який передбачав захоплення Києва, знищення Уряду, Верховної Ради і використання маріонеток для контролю над Україною", ‒ сказав він.

За його словами, всі кремлівські підлі плани накрилися мідними тазом через жорстокий опір українського народу.

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"Україна, за її задумами, повинна була перетворитися на Білорусь, але з більш жорстким правлінням. Однак росіяни зіткнулися з жорстким опором українського народу. Народ перемогти неможливо, а Україна – не Росія. Я сподіваюся, що хлопцям, які зараз в Росії намагаються робити певні дії, вдасться здійснити свої плани", ‒ підсумував він.

Операція добровольців Росії в Бєлгородській області

У мережі 22 травня були опубліковані заяви російського добровольчого корпусу і Легіону Свобода Росії, згідно з якими загони почали військову операцію зі звільнення Бєлгородської області.

Військові виконували завдання на КПП Грайворон і в декількох населених пунктах регіону. Вони завдавали ударів по окупантах РФ.

У військовій розвідці Міноборони України вважають, що добровольці Росії проводять роботу над демілітаризацією Бєлгородської області і створенню смуги безпеки, щоб відсунути окупаційні війська РФ від українського кордону.

У рейді беруть участь тільки громадяни Росії.

У Міноборони окупантів РФ 23 травня повідомили про нібито "знищення" сил і засобів добровольців у Білгородській області. У відповідь Російський добровольчий корпус попередив окупантів Росії про новий удар.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів, як добровольці Росії можуть дійти до Бєлгорода:

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