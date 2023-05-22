"Україна має право": у США вперше відреагували на події в Бєлгородській області

Міллер зауважив, що саме країна-агресорка Росія несе відповідальність за розпочату війну проти України.

https://glavred.net/world/ukraina-imeet-pravo-v-ssha-vpervye-otreagirovali-na-sobytiya-v-belgorodskoy-oblasti-10472308.html Посилання скопійоване

У США вперше відреагували на події в Бєлгородській області / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Сполучені Штати Америки дали зрозуміти Києву, що вони не підтримують атаки по території країни-окупанта Росії. Втім, Україна має право сама вирішувати, як їй вести бойові дії та захищатись від агресора. Про це під час брифінгу сказав речник Держдепу Меттью Міллер.

"Ми дуже чітко пояснили українцям, що виступаємо проти атак за межами їхніх кордонів", - сказав речник Держдепу США.

Водночас Міллер зауважив, що саме країна-агресорка Росія несе відповідальність за розпочату війну проти України. Він наголосив, що загарбники продовжують систематично атакувати мирне населення України.

відео дня

"Я вважаю, що варто нагадати світові, що це Росія розпочала цю війну, що це Росія продовжує нападати на мирне населення в Україні. Росія обстрілює школи, лікарні та цивільну інфраструктуру. Україна має право вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але агресором у цій війні є Росія", - підкреслив Міллер.

Ситуація у Білгородській області

22 травня вранці у Мережі з'явилася інформація про те, що російські добровольці Легіон Свобода Росії і російський добровольчий корпус почали свою військову операцію в прикордонних районах Білгородської області. Рейди були і в Брянській області. Також відомо, що на Білгородщині знищено контрольно-пропускний пункт РФ.

Крім того, опубліковано кадри пересування військової техніки через кордон у Білгородській області. Однак автентичність відео підтвердити поки що неможливо. У Білгородській області чути стрілянину і вибухи.

Нещодавно стало відомо, що Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус пройшли населений пункт Гора-Поділ в Білгородській області і почав штурм населеного пункту Грайворон. Бійці продовжують проводити свою військову операцію. Примітно, що від Грайворона до Бєлгорода – 80 кілометрів.

Як зазначили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, Легіон Свобода Росії і РДК на Білгородищині проводять операцію зі створення смуги безпеки для захисту мирних українців. В операції беруть участь виключно громадяни РФ.

Дивіться відео – Білгородська область зараз: чути вибухи, регіон охоплений панікою:

Вас може зацікавити: