Де чекати на прильоти у РФ: західні ЗМІ про дозвіл США на далекобійні удари

США дозволили використовувати американську зброю дальнього радіусу дії для ударів по РФ.

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По військах КНДР можуть завдати ударів / Колаж: Главред, фото: KCNA, 43 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила

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США відповідають на перекидання військ КНДР

ЗСУ зможуть бити по Курській області

Рішення США зняти обмеження на використання Україною західної зброї для ударів углиб РФ не в останню чергу спрямоване на стримування КНДР від відправки на війну додаткових військ.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин має зрозуміти, що відправлення військ було "дорогою" помилкою, пише The Washington Post із посиланням на одного з високопоставлених чиновників США.

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Неназвані джерела у Вашингтоні зазначають, що США дозволили використовувати американську зброю дальнього радіусу дії для нанесення обмежених ударів по території РФ у відповідь на розгортання Північною Кореєю тисяч військовослужбовців для надання допомоги Кремлю у війні проти України.

"Адміністрація Байдена побоюється, що на підтримку цих зусиль можуть послідувати й інші підрозділи північнокорейського спецпризначенців", - ідеться в матеріалі. Очікується, що спочатку Україна використає далекобійну зброю для ударів по Курській області та навколо неї. Однак згодом ці "зусилля", тобто радіус ураження, може бути розширено.

Як розповіли журналістам американські чиновники, Білий дім хоче, щоб Україна була в найкращому можливому становищі перед потенційними мирними переговорами, які, як очікується, може очолити новообраний президент США Дональд Трамп.

Що відомо про дозвіл на далекобійні удари по РФ

Зі свого боку CNN, з посиланням на одного з вашингтонських чиновників підтверджує, що далекобійна зброя насамперед призначена для використання в Курську - регіоні Росії, де Україна почала свій раптовий контрнаступ влітку.

Інститут вивчення війни оцінює, що близько 250 російських військових об'єктів, включно з 17 авіабазами, перебувають у зоні дії українських ATACMS.

Удари вглиб РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Байден дозволив Україні бити по Росії ракетами великої дальності. Рішення Байдена є серйозною зміною в політиці США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, які об'єкти в РФ можуть знищити ATACMS. Удари далекобійними ракетами можуть змінити хід бойових дій.

Як повідомляв Главред із посиланням на співробітника Інституту вивчення війни, ATACMS і Storm Shadow можуть стримати ворожі атаки на Україну. На території противника є сотні цінних об'єктів у зоні досяжності ATACMS, крім аеродромів, звідки РФ могла вже відвести авіацію. Водночас Storm Shadow були б ефективними для ураження.

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