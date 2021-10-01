"Газпром" раптово припинив транзит газу через Україну в Угорщину / Reuters

Російський газовий монополіст - корпорація "Газпром" - призупинив транзит газу через Україну в напрямку Угорщини. Про це на офіційній сторінці в Facebook повідомили представники Оператора газотранспортної системи України (ОДТСУ).

У тексті говориться, що заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік (з 01 Жовтня 202й року по 30 вересня 2022 року) у розмірі 24,6 мільйона кубічних метрів на добу.

Генеральний директор ОДТСУ Сергій Макогон в черговий раз підкреслив, що українська сторона жодного разу протягом десятиліть транспортування газу не порушувала своїх зобов'язань перед Угорщиною.

"Монополізація газових маршрутів "Газпромом", яку ми зараз спостерігаємо, ставить питання про основоположні принципи функціонування газових ринків ЄС – конкурентність і прозорість. Посилення домінантного становища одного гравця і використання ним важелів впливу в очевидно політичних цілях на тлі шокового зростання цін на газ в Європі має бути зупинений", - зазначив Макогон.

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Нагадаємо, раніше угорська компанія MVM Group і російський газовий монополіст Газпром 27 вересня оголосили про підписання 15-річного контракту на постачання газу до Угорщини в обхід території України. Умови договору передбачають прокачування близько 3,5 мільярдів кубометрів через Сербію і ще 1 мільярда кубічних метрів транзитом через Австрію. Поки газ в Угорщину йде через пункти Берегове на кордоні з Україною і Баумгартен на словацько-угорському кордоні. Контракт Москви і Будапешта може бути переглянутий через 10 років.

Україна піддала критиці контракт Угорщини з Газпромом. У МЗС зробили заяву про те, що договір є політично вмотивованим документом і нічим не обґрунтований з економічної точки зору. Домовленість вигідна Кремлю і несе загрозу Києву, а також українсько-угорським відносинам.