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Аварія на трубопроводі "Північний потік" сталася через умисну диверсію - Столтенберг

29 вересня 2022, 15:41

Поблизу місць, де стався вибух, були виявлені російські підводні човни.

Північний потік-2
Вибух на газопроводах "Північний потік" сталися через умисну диверсію / Reuters

Аварія на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" не є випадковістю. Вона сталася через умисну диверсію. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters.

"Вся доступна інформація вказує на те, що це результат навмисних, безрозсудних і безвідповідальних актів диверсій", — сказав він.

Він додав, за цими діями послідує зустрічна відповідь, проте Столтенберг не уточнив подробиці.

"Ми, як союзники, зобов'язалися готуватися, стримувати і захищатися від примусового використання енергії та інших гібридних тактик державними і недержавними суб'єктами. Будь-який умисний напад на критично важливу інфраструктуру союзників буде зустрінутий єдиною і рішучою відповіддю", – сказав генсек.

CNN повідомляти, що європейські чиновники з органів безпеки заявили, що поблизу зон витоків були помічені російські підводні човни. Однак поки невідомо, чи були причетні ці кораблі до підриву трубопроводів. Повідомляється, що вони регулярно працюють в цьому районі.

Вибухи на газопроводах Північного потоку

У ніч на 26 вересня на газопроводах Північний потік-1 та Північний потік-2 виявили як мінімум три витоки блакитного палива. Оператор "Північного потоку", компанія Nord Stream, повідомила про одночасне пошкодження відразу трьох ниток газопроводу. При цьому в компанії заявили, що терміни відновлення працездатності газотранспортної інфраструктури наразі оцінити неможливо.

Польща не виключила, що витоки на газопроводах можуть бути провокацією з боку Росії. При цьому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито "глибоко стурбована" ситуацією на газопроводах Північний потік.

Пізніше глава МЗС Швеції Анн Лінде заявила, що російські газопроводи Північний потік і Північний потік-2 пошкоджені внаслідок вибухів. За її словами, ймовірно стався саботаж. Політик зазначила, що Стокгольм продовжує збирати інформацію та "не виключає жодних причин, дійових осіб або мотивів".

У Службі безпеки Німеччини заявили, що обидві нитки газопроводу Північного потоку і одна нитка Північного потоку-2 можуть назавжди виявитися непридатними для використання після пошкоджень, які вони отримали в результаті аварії в Балтійському морі. Якщо пошкоджений трубопровід не буде швидко відремонтований, то велика кількість солоної води, яка потрапить всередину, викличе корозію і зруйнує його.

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Північний потік-2 Північний потік-1 вибух
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