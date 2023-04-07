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У росіян є мотив: ГУР - про те, чому РФ "злила" секретні документи про контрнаступ ЗСУ

Ангеліна Підвисоцька
7 квітня 2023, 17:54 оновлено 7 квітня, 18:20
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Російський диктатор хоче показати, що країна-агресорка залишається "потужним гравцем".
Владимир Путин, Андрей Юсов
У РФ був мотив, щоб опублікувати секретні матеріали про контрнаступ ЗСУ / Колаж фото сайт Кремля, УНІАН

Російські окупанти намагаються уповільнити або зірвати контрнаступ, до якого вже активно готуються українські військові. Саме для цього країна-агресорка Росія й "злила" у Мережу секретні документи США та НАТО про підготовку контрнаступу ЗСУ. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Головного управління української розвідки Андрій Юсов.

Такими "зливами" окупанти хочуть посіяти хаос та завадити постачанню західної зброї для України.

"Сьогодні використовуються усі засоби та інструменти для того, щоб уповільнити або зірвати український контрнаступ, звільнення українських територій, уповільнити або зірвати допомогу міжнародної проукраїнської коаліції", – сказав Андрій Юсов.

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Він додав, Путін хоче показати світу, що РФ "залишається потужним гравцем" та витрачає шалені гроші для інформаційно-психологічний операцій.

"Злив" секретних даних про контрнаступ ЗСУ

В соціальних мережах були опубліковані секретні військові документи, в яких докладно описані плани США й НАТО з нарощування сил української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Документи не містять конкретних планів бойових дій - як, коли і де Україна має намір почати наступ. Однак у документах, наприклад, йдеться про потреби української армії станом на 1 березня. На одному зі слайдів документа, пише NYT, повідомляється, що на війні загинули від 16 до 17,5 тис. російських військових, тоді як Україна нібито втратила 71,5 тис. військовослужбовців. За оцінками Пентагону, РФ зазнала набагато більших втрат, і що близько 200 тис. солдатів з кожного боку були вбиті або поранені.

Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, що з'явилися в Twitter і в широкодоступній в країні-агресорі Росії платформі Telegram з понад півмільярдом користувачів. Представники адміністрації Джо Байдена працювали над тим, щоб видалити документи із соцмереж, але станом на вечір 6 квітня їм це не вдалося.

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