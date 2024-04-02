Франція очікує, що Китай зможе вплинути на бажання РФ воювати в Україні

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне сподівається, що Китай надішле Росії чіткі сигнали щодо вторгнення в Україну і вплине на бажання воювати в Україні. Про це глава МЗС Франції сказав під час візиту до Пекіна, передає Голос Америки.
За його словами, Китай може зіграти ключову роль у забезпеченні поваги міжнародного права Росією.
"Ми переконані, що не буде міцного миру, якщо про нього не домовляться з українцями. Не буде безпеки для європейців, якщо не буде миру відповідно до міжнародного права. Китай може зіграти ключову роль у забезпеченні поваги до міжнародного права", - заявив Сежурне.
Також за його словами Франція прагне підтримувати тісний діалог з Китаєм.
Намагаючись поліпшити зв'язки з Китаєм, Франція також тисне на Пекін через його відносини з Москвою, які поглибилися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Багато західних країн просять Китай відігравати активнішу роль у мирному врегулюванні.
Як повідомляв Главред, видання Politico з посиланням на джерела писало про те, що на початку травня лідер Китаю Сі Цзіньпін поїде з візитом до Франції. У Парижі він зустрінеться з президентом країни Еммануелем Макроном. Візит китайського лідера співпаде з 60-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном.
За візитом, який планувався місяцями, уважно стежитимуть у Вашингтоні та європейських столицях. Крім того, у квітні канцлер Німеччини Олаф Шольц також вирушить до Китаю з візитом.
"Нещодавно офіційні особи повідомили, що Китай намагається переконати Європу дозволити Росії сісти за стіл майбутніх мирних переговорів, можливо, у Швейцарії, інакше Пекін бойкотуватиме такі зустрічі", - пише Politico.
Позиція Китаю щодо війни в Україні
На початку березня міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні.
Секретар РНБО Олексій Данілов різко відреагував на пропозицію Китаю щодо "мирних переговорів" із країною-агресором РФ. Говорячи про скандальні пропозиції спецпредставника Пекіна Лі Хуея, він наголосив, що без України ніхто нашої країни вирішувати не буде.
Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що переговорні ініціативи Китаю і Туреччини для врегулювання ситуації в Україні країна-агресор Росія використовує для інформаційних операцій, спрямованих на перешкоджання міжнародній підтримці України.
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