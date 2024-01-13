Новий глава МЗС Франції приїхав до Києва: в чому мета візиту

Стефан Сежурне заявив, що допомога Франції Україні є довгостроковим зобов'язанням.

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Стефан Сежурне приїхав до Києва 13 січня / Колаж: Главред, фото: twitter.com/francediplo, twitter.com/steph_sejourne

У суботу, 13 січня, до Києва з офіційним візитом прибув глава Міністерства закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

Як йдеться у Twitter МЗС Франції, Сежурне прибув до столиці України для своєї першої поїздки на місце подій, щоб продовжити французьку дипломатичну діяльність і підтвердити відданість Франції своїм союзникам і цивільному населенню.

Сам глава французького МЗС зазначив, що допомога Франції Україні є довгостроковим зобов'язанням.

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"Майже два роки Україна була на передовій, захищаючи свій суверенітет і забезпечуючи безпеку Європи. Допомога Франції є довгостроковою. Це підтверджує те, що я приїхав до Києва у свою першу поїздку", - написав Сежурне.

Стефан Сежурне прибув з візитом до столиці України / Фото: twitter.com/francediplo

Стефан Сежурне на вокзалі в Києві / Фото: twitter.com/steph_sejourne

Видання Le Figaro писало, що в Києві міністр зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, щоб продемонструвати підтримку України з боку Франції.

Візит Ріші Сунака в Україну

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак 12 січня прибув до Києва. В ході візиту він оголосив про надання Україні 2,5 млрд фунтів військової підтримки.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали історичну угоду з безпеки. Вона стосується і гарантій у разі можливого нового нападу РФ.

У своєму виступі у Верховній Раді Ріші Сунак провів паралелі між боротьбою Британії у Другій світовій війні та сучасною боротьбою України. Він зазначив, що вірить у перелом ситуації на користь Києва попри складний момент зараз.

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