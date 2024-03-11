Китай може почати шантажувати США і збільшити допомогу РФ - Жданов

Китай буде тиснути на США, якщо вони не зможуть вирішити свої питання.

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Китай шантажуватиме США Росією / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента

Китай шантажуватиме США Росією, якщо їм не вдасться врегулювати свої питання. Він погрожуватиме посиленням військової допомоги російським окупантам. Про це в інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Китайці можуть почати погрожувати США тим, що будуть купувати у Росії нафту, почати давати валюту, допомагати відновлювати і будувати військово-промислові комплекси.

"Китай же зможе вільно інвестувати. Ось міністр фінансів Росії Силуанов уже, грубо кажучи, рік довбає мізки китайцям, щоб вони дали Кремлю кредит у юанях. Грошей у Москви немає і вони випрошують їх у Китаю. Але ми ж розуміємо, куди ці гроші підуть - на танки", - сказав Жданов. відео дня

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) - радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що Росія може вести війну в нинішніх масштабах ще 2-5 років. Водночас аналітики вважають "роздутими" показники самих росіян з виробництва зброї.

Також раніше повідомлялося, що Китай висунув ініціативу щодо ядерної зброї – у Лаврова зробили заяву. Офіційний Пекін пропонує країнам ядерного клубу домовитися про відмову застосовувати ядерну зброю першими, у МЗС агресора Росії відповіли китайцям.

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