З окремою спальнею для Кабаєвої: у Путіна знайшли нову мегаяхту – розслідування

Нещодавно стало відомо про ще дві яхти Володимира Путіна - це 71-метрова Victoria і 38-метровий човен Orion.

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У Володимира Путіна знайшли нову яхту Вікторія / Колаж: Главред, Фото: MarineTraffic, УНІАН

У російського диктатора Володимира Путіна виявили ще дві супер-яхти, якими також користуються люди з його оточення. Загальне число яхт диктатора РФ досягло 10.

Нещодавно стало відомо про ще дві яхти Путіна - це 71-метрова Victoria і 38-метровий човен Orion, який її супроводжує, йдеться в розслідуванні видання Досьє.

Підкреслюється, що яхта Victoria стала своєрідним флагманом Чорноморської флотилії Путіна. У жовтні судно вийшло з Сочі і через два дні пришвартувалося на захід від верфі в Стамбулі. Після чого яхта перемістилася в доки, відключила передавач (AIS) і перестала з'являтися на картах профільних сервісів.

Відзначається, що виявити яхту Victoria змогли тільки за допомогою безпілотника. Зокрема, вдалося зняти відмінну рису корабля - велику букву V.

Історія створення яхти Victoria

На початку другого президентського терміну Путіна одну з яхт для нього побудував військовий завод "Севмаш". Яхту Victoria почали готувати в 2005 році. Вона була побудована за 14 років.

Контракт з "Севмашем" уклала компанія бізнесмена Сергія Маслова Julesburg Corp з Британських Віргінських островів.

В кінці 2013 року "Севмаш" відзвітував про успішне проведення випробувань. Victoria доставили в Італію, але верф ISA Yachts так і не приступила до роботи, і в 2015 році корабель перевезли до Туреччини.

Яхта Вікторія / dossier.center

Яхту Victoria добудовували на турецькій верфі aes Yachts, 24 липня 2019 року роботи були завершені. Примітно, що ця верф також готує кораблі військові кораблі для блоку НАТО.

Що відомо про розкішну мегаяхту Путіна

Яхта Victoria може прийняти на борт 28 осіб, але, повідомляється, що зазвичай на судні 11-15 осіб команди і до шести пасажирів. Вартість судна, зазначена в митній декларації в 2019 році, - $50,1 млн.

Яхта Вікторія / dossier.center

Підкреслюється, що на її борту відразу дві майстер-каюти. При цьому в резиденціях російського президента завжди передбачені дві окремі спальні: для господаря і для господині.

Victoria базується в Сочі і періодично доходить до мису Ідокопас, де знаходиться палац Путіна. Безпосередньо поруч з мисом судно вимикає AIS і пропадає з радарів.

Влітку 2021 року корабель вийшов з Сочі і дійшов до Криму. У цій подорожі яхту супроводжував 38,5-метровий човен Orion. Він побудований в 2009 році в італійському Віареджо.

Додамо, що яхту Victoria в акваторії Сочі знайшли на фото в акаунті Наталії Белугіної, яка є хореографом-постановником фестивалю "Аліна", який щорічно влаштовує Аліна Кабаєва – цивільна дружина Путіна.

Яхта Вікторія / dossier.center

Белугіна - подруга олімпійської чемпіонки, вони періодично подорожують разом. За словами співрозмовника "Досьє", знайомого зі спортсменкою, Кабаєва і її близькі дійсно користуються цим судном.

Дивіться відео - у Путіна знайшли нову суперяхту:

Яхтовий "флот" Путіна

Підкреслюється, що після арешту в Італії яхти Scheherazade, Victoria стала найбільшою яхтою, пов'язаної з Путіним, в Чорному морі.

"Південна флотилія" Путіна:

54-метрова яхта " Чайка "(попередня назва — "Сіріус") вартістю €30 млн − єдине судно, яке знаходиться на балансі управління справами президента РФ.

46-метрова яхта Shellest, вартістю приблизно $ 23,9 млн.Shellest використовується, щоб добиратися до палацу Путіна на мисі Ідокопас, з листопада 2022 року корабель курсує між Сочі і Геленджиком.

"Північна флотилія" Путіна:

84-метрова Graceful. Її будували на верфях військового заводу "Севмаш" разом з яхтою Victoria.

37-метрова Aldoga, побудована в Віареджо в 2009 році. Точна вартість яхти невідома, схожі кораблі коштують $ 14-16 млн.

32-метрова Nega, побудована в 2013 році британською компанією Princess Yachts. Її вартість $ 12,2 млн.

Катер моделі Brizo 46 вартістю трохи менше $1,2 млн, який приписаний до Graceful.

/ dossier.center

Раніше повідомлялося про те, що мега-яхту Путіна за півмільярда євро спустили на воду в Італії. Судно знаходилося в порту Marina di Carrara з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Раніше повідомлялося про те, що в Італії заарештували розкішну мегаяхту Путіна. В італійському місті Марина-ді-Каррара через санкції заарештували суперяхту Шехерезада (Scheherazade), яку пов'язували з президентом Володимиром Путіним.

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