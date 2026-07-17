'Російська армія почне розвалюватись': який сценарій для РФ запустить втрата Криму

Журналіст Олександр Сотник пояснив, чому падіння Криму стане ударом для Кремля, але не призведе до краху режиму Путіна.

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Втрата Криму вдарить не по Путіну, а по армії РФ - прогноз Сотника / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Втрата Криму не критична для влади Путіна

Пропаганда швидко спише зникнення півострова

Армія РФ деморалізується ще сильніше у разі втрати Криму Росією

Втрата Криму стане болючим ударом для Кремля, але не призведе до краху режиму Путіна. Головні гравці російської системи владнають ситуацію кадровими рішеннями, а пропаганда швидко перепише "сакральний" статус півострова. Про це повідомив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник в інтерв'ю Главреду.

Сотник розділяє реакцію на два рівні - широкі маси населення та найближче оточення Путіна разом із пропагандистською машиною. Він описує, як зникнення теми Криму на держтелебаченні миттєво заглушить будь-які незручні запитання в суспільстві.

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"А заради чого тоді було "СВО"? Де тепер наші цілі? Такі питання обов'язково виникнуть, але дуже швидко все це буде заглушено й згладжено пропагандою", - зазначив Сотник.

За його словами, Путін та його оточення представлять втрату Криму як вимушену відмову від невдячного регіону: мовляв, півострів "виявився бандерівським" і не оцінив добра, тому може "горіти синім полум'ям". Лояльна аудиторія, переконаний журналіст, проковтне цю версію й вирішить, що тепер колишніх "своїх" мучать "нацисти".

Чому Крим не стане критичною втратою для Кремля

Ключове питання - чи здатна втрата півострова похитнути позиції самого Путіна. Тут журналіст менш категоричний.

"Втрата Криму буде ударом, але все залежить від головних гравців системи - що вони вирішать і коли ухвалять кадрове рішення. Це найголовніше зараз. Чи може Крим стати для них критичною втратою? Я думаю, що ні", - зазначив Сотник.

Заворушення в армії, а не бунт проти влади

Логічне уточнення стосувалося долі російських військ на Донбасі в разі звільнення Криму - чи здатні вони розвернути зброю проти власної влади.

"Вони не направлять зброю проти своїх, ні. Але в російській армії почнуться заворушення - вона й так деморалізована й розкладається, а командири "обнуляють" солдатів. Звільнення Криму ще сильніше загострить ситуацію на фронті. Це стане додатковим каталізатором для прискорення поразки та розкладу російської армії. Це абсолютно точно", - підсумував журналіст.

Дивіться інтерв’ю з Олександром Сотником, у якому він розповів про страхи та особисту міні-армію Путіна, про підготовку Кремлем "зброї відплати", а також про фінал війни та Росію:

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про удари по Криму

Нагадаємо, як раніше зазначав Главред, командувач СБС Роберт Бровді повідомив про масштабну операцію проти інфраструктури в тимчасово окупованому Криму. Він уточнив деталі операції "Кримський рубильник", у ході якої вражено енергоміст "Кубань–Крим" і три ЗРК. За повідомленням, протягом 12–13 липня атаковано 11 енергетичних об'єктів, серед яких 9 підстанцій та газоперекачувальна станція.

Моніторингова група "Кримський вітер" поінформувала про удари безпілотників по об'єктах у Керчі й Севастополі. За даними групи атака дронів у Криму спричинила пожежу на підстанції ПС "Керченська" та перебої з електропостачанням у Севастополі. Повідомляється, що ПС "Керченська" має напругу 110/35/6 кВ та встановлену потужність 45 МВА.

Видання Politico зазначило, що півострів перетворився на головну вразливість Росії у війні проти України. Головна слабкість РФ пов'язується з ізоляцією Криму та систематичними ударами по логістичних вузлах. За даними ЗМІ, населення півострова становить близько 2,5 мільйона людей і відчуває перебої з електро- та водопостачанням, зростання цін і зрив туристичного сезону.

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Про персону: Олександр Сотник Олександр Сотник (творчий псевдонім – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор і виконавець пісень, диктор радіо та телебачення, блогер. Засновник і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з різкою критикою російської влади. 11 березня 2010 року підписав звернення "Путін має піти". Послідовно засуджує російську збройну агресію проти України, пише Вікіпедія.

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