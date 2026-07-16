Єрмак зустрівся з Сирським після відставки Федорова - ЗМІ

Візит колишнього керівника Офісу президента відбувся невдовзі після відставки міністра оборони Федорова.

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Єрмак зустрівся із Сирським / Колаж: Главред, фото: t.me/zedigital, t.me/osirskiy, Офіс президента України

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Єрмак відвідав пункт управління Сирського

Візит відбувся на тлі відставки Федорова

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак відвідав пункт управління головнокомандувача Олександра Сирського в одній з прифронтових областей. Зустріч відбулася на тлі відставки міністра оборони Михайла Федорова. Про це повідомила Українська правда, посилаючись на співрозмовників серед військових і правоохоронців.

За інформацією співрозмовників видання, приїзд Єрмака до пункту управління Сирського відбувся на тлі звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони України. Водночас деталі візиту, зокрема його мета та теми обговорення, джерела не уточнили.

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Раніше Федоров заявляв про складнощі у взаємодії з головнокомандувачем ЗСУ. За його словами, частина ініціатив його команди в Міністерстві оборони нібито блокувалася військовим керівництвом.

Сирський, своєю чергою, публічно відреагував на ці заяви, подякував Федорову за роботу та наголосив на необхідності зосередитися на питаннях оборони країни.

Журналісти звернулися по коментар до Андрія Єрмака, а також надіслали офіційний запит Олександру Сирському. На момент публікації відповіді від жодної зі сторін не надходило.

Що буде з фронтом після звільнення Федорова - думка генсека НАТО

Як писав Главред, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що зміна міністра оборони України не вплине на стратегічний курс Києва у війні проти Росії. За його словами, наступник Михайла Федорова продовжить нинішню політику.

"У мене були добрі робочі стосунки з Михайлом Федоровим. Я бажаю йому всього найкращого, і його наступник, безсумнівно, продовжить цей шлях", - сказав Рютте.

Михайло Федоров / Інфографіка: Главред

Він також відзначив ефективність українських військових, зокрема удари по цілях у глибокому тилу РФ. Водночас Рютте заявив, що російська армія зазнає значних втрат та просувається дуже повільно.

Відставка Михайла Федорова - останні новини

Як повідомляв Главред, Михайло Федоров підтвердив свою відставку з посади міністра оборони України. Після цього він представив результати роботи відомства, зокрема розповів про зміни у сфері оборонних закупівель, розвиток безпілотних систем та забезпечення українських військових.

Президент Володимир Зеленський згодом уперше прокоментував кадрові рішення та ситуацію навколо відставки. Він наголосив, що громадяни мають право на мирні акції, однак пояснив необхідність змін складною взаємодією між керівництвом Збройних сил та Міністерством оборони.

Олександр Сирський після цього відреагував на заяви Федорова, подякував йому за роботу та закликав зосередитися на питаннях оборони України й ведення війни. Головнокомандувач також згадав оборону Києва у 2022 році, зазначивши, що саме ця операція дозволила Україні зберегти столицю та продовжити боротьбу проти російської агресії.

Увечері 16 липня Володимир Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони України. Після завершення необхідних юридичних процедур президент планує звернутися до Верховної Ради щодо подальшого призначення очільника оборонного відомства.

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Про джерело: Українська правда Українська правда - українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував Георгій Гонгадзе у квітні 2000 року. Після смерті Гонгадзе у вересні 2000 року редакцію очолила співзасновниця видання Олена Притула, яка залишалась головним редактором "Української правди" до 2014 року, поки не передала посаду Севгіль Мусаєвій. У травні 2021 року новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, пише Вікіпедія.

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