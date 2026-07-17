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Кіркоров змінив вигляд свого рота: фото "до" і "після"

Олена Кюпелі
17 липня 2026, 08:57
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Путініст Кіркоров зважився на чергову операцію, щоб виглядати якомога молодше.
Новий ніс Філіпа Кіркорова
Тепер у Філіпа Кіркорова не тільки нові зуби / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

  • Що цього разу змінив Кіркоров
  • Як виглядає його новий рот

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, продовжує омолоджуватися в різних місцях, інтимних і не дуже.

Після останньої операції на носі путініст вирішив змінити свої зуби. Тепер співак - щасливий володар нового рота, наповненого "унітазною" керамікою.

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За словами російського лікаря-стоматолога, якого цитують російські ЗМІ, тепер у Кіркорова змінилося підборіддя. "Коли ми збільшуємо висоту зубів, то нижня третина обличчя теж збільшується, а саме нижня третина обличчя відповідає за нашу молодість. Нова посмішка - це завжди ефект омолодження, що викликає захоплення", - рекламує він свого зіркового клієнта.

Кіркорову встановили нові зуби
Кіркорову встановили нові зуби / Скріншот

Зазначимо, раніше Кіркоров продав дочці свій особняк у Маямі - за $100, що в 41 тисячу разів дешевше за реальну вартість. Щоб гарантувати їй право на громадянство США.

Пластичні операції Кіркорова

До речі, Кіркоров не вперше змінює свою зовнішність за допомогою пластичних операцій. Зокрема, він збільшив собі м’язи та сідниці, а також зробив підтяжку обличчя. Крім того, він змінив свій ніс, а тепер ось і рот.

У прихильника Путіна Кіркорова - новий ніс
У путініста Кіркорова новий ніс / Скріншот

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Про особу: Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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