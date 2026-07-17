Гуляла в парку з дітьми: російська ракета вбила жінку в Одесі

Діти вижили й отримують необхідну допомогу.

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Обстріл Одеси - удар по житловому кварталу призвів до жертв і поранених / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Росія завдала ракетного удару по житловому кварталу Одеси

Загинули дві людини, постраждали щонайменше семеро

Серед постраждалих є діти, пошкоджено житловий будинок

Увечері 16 липня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одесі. Загинули дві людини. Серед постраждалих - діти. Про наслідки атаки розповіли в пресслужбі ДСНС.

Окупанти завдали удару по житловому кварталу Одеси. Пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі.

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Загинули дві людини, щонайменше семеро - постраждали.

"Серед загиблих - жінка, яка під час атаки гуляла в парку з дітьми. Діти вижили, їм надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - Наслідки ракетного удару по Одесі:

Голова Одеської міської адміністрації Сергій Лисак повідомив, що станом на 07:00 і від ночі триває ліквідація наслідків учорашньої ракетної атаки по Хаджибейському району.

"Внаслідок влучання у житловий будинок загинули двоє мирних жителів. Співчуття рідним та близьким. Ще вісім людей отримали поранення", - написав він.

Пошкоджено 11 житлових будинків.

На місці працюють комунальні служби та благодійники.

Як писав Главред, у четвер ввечері Повітряні сили ЗСУ попереджали про наближення швидкісних цілей до міста. Незабаром після оголошення повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомляв, що в результаті російської атаки пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та виникли пожежі.

Заступник голови Одеської міської військової адміністрації Сергій Красиленко повідомив, що в результаті удару загинули дві людини. Ще вісім отримали поранення, серед постраждалих - двоє дітей.

Оновлено. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про наслідки ранкових ворожих атак на Одещину станом на 08:00.

В Одеському районі внаслідок обстрілу зруйновано будівлю СТО з подальшим загоранням. Також вогонь охопив припарковані поруч автомобілі. Попередньо, минулося без жертв та постраждалих.

Водночас в Одесі кількість постраждалих внаслідок нічної ракетної атаки зросло до 10, серед яких діти. Двоє людей загинуло. Серед загиблих - жінка, яка гуляла в парку з дітьми. Діти залишилися живими.

На місцях ворожих атак тривають роботи з ліквідації наслідків. Залучені всі відповідні служби. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини РФ проти цивільного населення.

Атаки РФ на Одесу - новини

Як писав Главред, увечері 14 липня в Одесі пролунали вибухи. У місті зафіксовано влучання в об’єкти інфраструктури.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що обійшлося без постраждалих. Вибуховою хвилею було пошкоджено та вибито вікна.

Вранці в середу, 15 липня, в Одесі пролунала серія вибухів. Перед цим монітори повідомляли про рух керованих авіаційних ракет у напрямку міста.

В Одесі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. На жаль, загинули три людини, ще щонайменше троє постраждали, їм надається необхідна медична допомога. Рятувальники врятували трьох мешканців, серед яких двоє дітей.

15 липня монітори попереджали, що окупанти готують новий ракетний удар по Україні. Найбільша загроза у разі застосування авіації зберігається для Одеси та інших південних регіонів України.

Вранці 16 липня в Одесі пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ракети в напрямку міста. Були пошкоджені навчальні заклади.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Чому тривога через балістику лунає вже після удару: відповідь експерта

Радник міністра оборони та фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов ("Флеш") пояснив, що Україна отримує інформацію про запуски балістичних ракет від партнерів, головним чином завдяки супутниковому спостереженню.

Проблема в тому, що ракета долітає до Києва всього за 2–4 хвилини. За цей час потрібно отримати дані, обробити їх і оголосити тривогу. Будь-який технічний збій може призвести до затримки оповіщення.

При цьому трапляються й помилкові тривоги: супутники фіксують підготовку до запуску, але сама ракета може так і не стартувати.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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