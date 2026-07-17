"Видаляють частину кишківника": Камалія повідомила про важку хворобу

Співачці може знадобитися хірургічне втручання.

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Камалія - діагноз / колаж: Главред, скріншот із відео

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Камалія страждає від проблем зі здоров'ям

Який діагноз поставили Камалії лікарі

Популярна українська співачка Камалія вперше заговорила про свій важкий діагноз, який суттєво впливає на її життя та роботу. В інтерв'ю програмі "Ранкова кава" артистка розповіла, що страждає від проблем із кишківником.

Хронічна хвороба співачки загострюється кілька разів на рік і навіть може призвести до летального результату. Виконавиця повідомила, що стрес провокує погіршення стану, а чергове повернення захворювання може вимагати хірургічного втручання.

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Камалія - проблеми зі здоров’ям / скрін з відео

"Є така давня, хронічна проблема з кишківником. Вона загострюється двічі на рік. Це, звісно, небезпечна проблема. Бо може навіть закінчитися летально. Вона загострюється, коли я перебуваю в дуже нервовому стані", - розповіла Камалія.

Головною трагедією, яка підірвала здоров’я співачки, стала втрата двоюрідного брата. Після загибелі близької людини на фронті артистка втрачала свідомість від болю.

"У вівторок я дізнаюся, що мій двоюрідний брат загинув на війні. У четвер - похорон, а після поховання мені стає зле. Поки я ввечері добираюся до Києва, мені вже зле. Я терплю. З досвіду ковтаю звичні знеболюючі таблетки. Вони мені не допомагають. У п’ятницю півдня терплю, а потім уже втрачаю свідомість", - поділилася зірка.

Камалія в кареті швидкої допомоги / скрін з відео

Камалія повідомила, що медики попередили її про можливу необхідність проведення операції на кишківнику. Якщо напади будуть повторюватися, лікарі можуть видалити частину органу, щоб поліпшити стан пацієнтки.

"Потрібне хірургічне втручання. Звичайно, спочатку намагаються лікувати консервативно, а якщо ці загострення постійно повторюються, тоді видаляють частину кишківника", - підсумувала артистка.

Камалія / інфографіка: Главред

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Про персону: Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар’єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

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