Дрони атакували Керч усю ніч, спалахнули великі пожежі: що відомо

Горять склади та, ймовірно, нафтобаза "Керч", повідомляють монітори.

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У Керчі після атаки дронів спалахнули масштабні пожежі / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Коротко:

Дрони всю ніч атакували окуповану Керч

На залізничній станції спалахнули численні пожежі

Повідомляється про загоряння складів та нафтобази

У ніч на 17 липня в окупованій Керчі лунали вибухи на тлі атаки дронів. Близько першої години ночі спалахнули сильні пожежі в районі залізничного вокзалу.

Як пише моніторинговий канал Exilenova+, безпілотники атакували Керч всю ніч.

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Моніторингова група Кримського вітру з посиланням на дані супутникової зйомки повідомляє про численні осередки пожеж на залізничній станції Керч.

"Горять склади та, ймовірно, нафтобаза "Керч" і ешелони на коліях. Поруч розташована і, можливо, також горить потужна електрична підстанція ПС "Керченська" 110/35/6 кВ", - йдеться в повідомленні.

NASA FIRMS також зафіксувала пожежу в районі залізничної станції Керчі.

t.me/exilenova_plus

На захід від селища Коктебель, поруч із Щебетовкою, зафіксовано пожежу в районі електроподстанції ПС 110/35/6 кВ "Коктебель" та насосної станції, повідомляє моніторингова група Кримського вітру.

Атаки на Крим - новини

Як писав Главред, у ніч на 14 липня тимчасово окупований Крим атакували дрони. Під удар, ймовірно, потрапили енергетичні об’єкти окупантів, внаслідок чого виникли перебої з електропостачанням. Зокрема, вибухи та стрілянину було чутно в Керчі. Кримський міст було перекрито на тлі обстрілу.

У ніч на 12 липня у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. У Севастополі ввели обмеження на електропостачання, а окупаційна влада заявила про атаку безпілотників і роботу ППО.

Ніч на 11 липня у тимчасово окупованому Криму була неспокійною. Потужні вибухи лунали у районах міст Саки та Сімферополь, після чого у багатьох місцевих мешканців почалися перебої з електропостачанням.

У ніч на 10 липня у тимчасово окупованому Криму також лунали вибухи. За попередніми даними, у місті було завдано удару по електроподстанції ПС 110/10 кВ "Мійнакі", яка є важливим енергетичним вузлом.

У ніч на 7 липня Сили оборони завдали ударів по двох залізничних мостах у районах населених пунктів Роздольне та Ічки в Криму. Ці об’єкти противник використовував для перекидання особового складу, озброєння та боєприпасів.

Росіянам час виїжджати з Криму: думка експерта

Росіянам, які переїхали до окупованого Криму після 2014 року, варто задуматися про від’їзд, оскільки ситуація на півострові продовжує погіршуватися. Окрім паливної кризи, у Криму вже виникають перебої з електроенергією та водопостачанням, а попереду, на її думку, на півострів чекає ще й серйозна економічна криза. Про це в інтерв’ю Главреду розповіла секретарка Форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова.

За її словами, згідно з міжнародним правом, Крим залишається частиною України, тому майно, придбане там після анексії, може опинитися під загрозою. Вона вважає, що багато росіян, які переїхали на півострів після 2014 року, не врахували цих ризиків.

"І зараз перед ними постає питання: чи залишатися в Криму, ризикуючи, зокрема, власним життям", - сказала вона.

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Про джерело: Крымский ветер Крымский ветер - це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму. Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

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