F-16 здатні захистити від КАБів друге місто України - The Guardian

Винищувачі F-16 будуть здатні захищати місто Харків від російських коригованих авіабомб. Такі країни, як Нідерланди і Данія, дозволили Україні використовувати свої літаки проти російських винищувачів, навіть у тому випадку, якщо бойова авіація агресора Росії діє на своїй території.
У матеріалі The Guardian йдеться про те, що командувач ВПС Нідерландів генерал Арнуд Столманн очікує на появу перших F-16 у небі України вже цього літа.
"Приблизно цього літа все вибудовується", - зазначив він.
Журналісти також стверджують, що в Нідерландах розпочалася програма навчання інструкторів з технічного обслуговування літаків. За словами Столманна, важливо навчити не лише самих пілотів, а й інженерів, які згодом обслуговуватимуть літаки.
Літаки F-16 будуть здатні захистити Харків
Україна очікує, що західні винищувачі змусять РФ призупинити свої удари в прикордонних регіонах. На думку експертів, пілоти ЗС ЗСУ зможуть використовувати літаки проти російської авіації, яка випускає КАБи з відстані 50-70 км.
І F-16 здатні будуть захистити Харків.
"Останніми тижнями Росія широко використовувала КАБи проти міста Харків, запускаючи бомби з літаків, які залишаються в російському повітряному просторі. Численні українські джерела повідомляли, що F-16 захищатимуть друге місто України від цієї зброї", - зазначено в матеріалі.
Нідерланди і Данія дозволили застосовувати F-16 по Росії
Крім того, журналісти нагадали, що Нідерланди і Данія дали Україні зелене світло на застосування своїх F-16 по території Росії навіть у тому разі, якщо вони перебувають у російському повітряному просторі.
Коли Україна отримає винищувачі F-16 - головні новини за темою:
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає F-16 вже найближчим часом. Про це він заявив за підсумками розмови з прем'єром Данії Метте Фредеріксен. Данія - одна з країн-партнерів, яка має передати винищувачі.
Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун сказав, що Захід розраховує на передачу F-16 Україні вже влітку. Країни-партнери прагнуть до того, щоб у Києва була необхідна для захисту зброя.
Україна отримає F-16 у потрібних кількостях щонайменше за півроку-рік, вважає колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап. В інтерв'ю Главреду він сказав, що затримки з підготовкою пілотів позначаться на термінах надання літаків.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
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