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F-16 здатні захистити від КАБів друге місто України - The Guardian

Андрій Ганчук
20 червня 2024, 11:17оновлено 20 червня, 12:03
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За допомогою бойових літаків F-16 Україна зможе протистояти російським КАБам, які ворог запускає з відстані 50-70 кілометрів, пишуть журналісти.
Харків, F-16
Війська РФ застосовують КАБи по Харкову, F-16 мають прикрити місто - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Винищувачі F-16 будуть здатні захищати місто Харків від російських коригованих авіабомб. Такі країни, як Нідерланди і Данія, дозволили Україні використовувати свої літаки проти російських винищувачів, навіть у тому випадку, якщо бойова авіація агресора Росії діє на своїй території.

У матеріалі The Guardian йдеться про те, що командувач ВПС Нідерландів генерал Арнуд Столманн очікує на появу перших F-16 у небі України вже цього літа.

"Приблизно цього літа все вибудовується", - зазначив він.

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Журналісти також стверджують, що в Нідерландах розпочалася програма навчання інструкторів з технічного обслуговування літаків. За словами Столманна, важливо навчити не лише самих пілотів, а й інженерів, які згодом обслуговуватимуть літаки.

Літаки F-16 будуть здатні захистити Харків

Україна очікує, що західні винищувачі змусять РФ призупинити свої удари в прикордонних регіонах. На думку експертів, пілоти ЗС ЗСУ зможуть використовувати літаки проти російської авіації, яка випускає КАБи з відстані 50-70 км.

І F-16 здатні будуть захистити Харків.

"Останніми тижнями Росія широко використовувала КАБи проти міста Харків, запускаючи бомби з літаків, які залишаються в російському повітряному просторі. Численні українські джерела повідомляли, що F-16 захищатимуть друге місто України від цієї зброї", - зазначено в матеріалі.

F-16 здатні захистити від КАБів друге місто України - The Guardian
Коротко про КАБ / Інфографіка: Главред

Нідерланди і Данія дозволили застосовувати F-16 по Росії

Крім того, журналісти нагадали, що Нідерланди і Данія дали Україні зелене світло на застосування своїх F-16 по території Росії навіть у тому разі, якщо вони перебувають у російському повітряному просторі.

Коли Україна отримає винищувачі F-16 - головні новини за темою:

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає F-16 вже найближчим часом. Про це він заявив за підсумками розмови з прем'єром Данії Метте Фредеріксен. Данія - одна з країн-партнерів, яка має передати винищувачі.

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун сказав, що Захід розраховує на передачу F-16 Україні вже влітку. Країни-партнери прагнуть до того, щоб у Києва була необхідна для захисту зброя.

Україна отримає F-16 у потрібних кількостях щонайменше за півроку-рік, вважає колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап. В інтерв'ю Главреду він сказав, що затримки з підготовкою пілотів позначаться на термінах надання літаків.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

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