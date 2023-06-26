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Ейдман пояснив, за якої умови верхівка Кремля зважиться усунути Путіна

Дмитро Відоменко
26 червня 2023, 09:54 оновлено 26 червня, 09:54
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Якщо російський диктатор Володимир Путін реально планує почати ядерну війну, то, швидше за все, його усуне кремлівська верхівка.
Путін, Ейдман
Якщо Путін вирішить почати ядерну війну, то його усунуть - Ейдман / колаж Главред, фото Facebook і скріншот

Якщо російський диктатор Путін зважиться почати ядерну війну, то кремлівська верхівка може його знищити. Про це в інтерв'ю Главреду російський соціолог, політолог, автор книг Ігор Ейдман.

"Мені здається, що якщо найближча до Путіна "верхівка" дізнається, що він реально планує почати ядерну війну, то його можуть фізично усунути. Або якось ізолювати, тому що якщо одна людина з глузду з'їхав, то не може з ним паралельно зійти з розуму і весь Кремль", ‒ сказав він.

Хто такий Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікуваних дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

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З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агентство "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова.

З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД).

У 2010-му році виступив одним з підписантів Опозиційного листа "Путін повинен піти".

У 2011-му році переїхав до Німеччини.
Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга " Система Путіна: куди йде нова російська імперія?"
Ігор Ейдман-автор численних публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках в соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Чи можуть Путіна усунути в РФ

Нагадаємо, на думку російського публіциста Андрія Піонтковського, російського диктатора Володимира Путіна може знищити тільки одна людина - його найближчий соратник, російський бізнесмен Юрій Ковальчук, якого ще називають "гаманцем" Путіна. Він вважає, що Ковальчук вже зрозумів, що нинішній голова Кремля виявився неефективним інструментом знищення заходу.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що російського диктатора Володимира Путіна не врятує мережа його бункерів, коли почнуться масштабні процеси на території країни-агресора Росії. Диктатору РФ не вдасться сховатися.

Водночас постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що у російського диктатора Володимира Путіна лише два виходи - або повторення долі Адольфа Гітлера, який в кінці Другої світової війни наклав на себе руки, або здача в полон. Якщо глава Кремля не хоче завершити своє життя як інший відомий диктатор, то він повинен здатися.

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