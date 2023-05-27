Під Бердянськом "приліт" у базу відпочинку з великою кількістю окупантів – ЗМІ

Під Бердянськом у Запорізькій області ранок 27 травня для російських окупантів почався з вибухів. Місцеві жителі повідомляють, що було влучання по базі відпочинку "Хімік", що розташована у селі Новопетрівці біля Бердянська.
На цій базі відпочинку було місце розташування російських загарбників. Про це повідомляє Telegram-канал "Бердянськ сьогодні".
"За інформацією бердянців, швидше за все влучання було по території бази відпочинку "Хімік", де останнім часом розміщувалось дуже багато окупантів. Розташована база у с. Новопетрівка", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місце прильоту попрямували пожежні автомобілі. При цьому російські окупанти мовчать про вибухи.
Вибухи на окупованих територіях
У ніч на суботу, 21 травня, в окупованому Бердянську Запорізької області прогриміли потужні вибухи. У Страткомі ЗСУ повідомили, що внаслідок нічного удару Сили оборони успішно уразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ.
21 травня поблизу окупованого Донецька пролунали потужні вибухи. Там "злетів" у повітря великий склад російських боєприпасів. На відео, яке зняли самі окупанти, видно, як високо підіймається стовп вогню та диму, а снаряди детонують.
Нагадаємо, 26 травня в окупованому Маріуполі прогриміли потужні вибухи. На Азовсталі, яку захопили російські окупанти, було видно стовп густого диму. Місцеві жителі одразу ж почали публікувати відео та фото зі стовпом диму, який було видно з різних частин міста.
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