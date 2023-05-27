400 українських військових розпочали навчання на танках Abrams - NYT

Перша група українських військових вже почала навчання у Німеччині.

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Українські військові розпочали навчання в Німеччині / колаж Главред: фото Вікіпедія, 10БрСпН

Група з близько 400 українських солдатів вже почала навчання в Німеччині, де їх навчають керувати та обслуговувати американські танки M1 Abrams.

Як повідомили у Пентагоні, це ще один дуже важливий крок у озброєнні Києва, оскільки він прагне повернути окуповані території у країни-агресорки Росії.

"Близько 200 військовослужбовців - приблизно один бронетанковий батальйон - у п’ятницю почали проводити те, що військові називають загальноозброєними інструктажами на полігонах у Графенвері та Хоенфельсі", - заявив у заяві підполковник Гаррон Гарн, речник Пентагону, передає The New York Times.

Інструктаж включає в себе базові солдатські завдання, такі як влучна стрільба та медичні навички, а також тренування на рівні взводу та роти. Пізніше будуть і більш масштабні навчання за участю підрозділів батальйонного розміру, які протистоятимуть один одному.

Решта 200 українських військових почали тренуватися, як заправляти та обслуговувати танки, сказав полковник Гарн.

Танк M1 Abrams M1 Abrams - основний бойовий танк США. Серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та низки близькосхідних держав. Названий на честь генерала Крейтона Абрамса. М1 "Абрамс" наразі є одним з найважчих танків, його бойова маса перевищила 62 т. За роки існування танк отримав безліч модернізацій. Він став першим танком, оснащеним протитанковим снарядом з збідненим ураном, здатним пошкодити будь-яку іншу бронетехніку іноземних армій. М1 Abrams оснащений балістичною системою управління вогнем, в основний приціл навідника GPS вбудований лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Передбачена газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту при підбитті танка. Озброєння М1 Abrams відрізняється від різних версій. В оригінальній версії використовувалася 105-мм нарізна танкова гармата M68 з можливістю розміщення 55 снарядів, а в модернізаціях M1A1 і M1A2 використовується 120 мм гладкоствольна танкова гармата M256.

З додаткового озброєння танк оснащується трьома кулеметами, екіпаж також може зберігати всередині вежі гвинтівки типу M16 або карабіни M4.

Дивіться відео про те, чому Abrams - це найкращий танк у світі:

Танки Abrams для війни в Україні

Нагадаємо, що понад 30 танків Abrams прибули до Німеччини для навчання українських військових. Техніка прибула раніше, ніж було заплановано. Навчання на Abrams триватиме близько 10 тижнів.

Байден в день народження Зеленського оголосив про постачання Україні 31 танка Abrams. У Вашингтоні сподіваються, що зброя Заходу допоможе Києву звільнити окуповані Крим і Донбас.

Пентагон уклав контракт на $27,1 млн на виготовлення танків Abrams для ЗСУ. Виробник військової техніки General Dynamics Land Systems зобов'язується виготовити танки Abrams до 29 вересня 2023 року.

У Пентагоні повідомили, що танки Abrams передадуть Україні на початку осені. Кілька танків вже переміщені на тренувальний полігон, щоб українські військові почали навчання.

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