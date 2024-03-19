Євросоюз таємно готується до вступу України в блок - Politico

ЄС не хоче багато говорити публічно про прийом нових членів на тлі протестів розгніваних фермерів, які влаштовують акції протесту по всьому континенту.

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Завдання щодо розширення ЄС складне, особливо в питанні України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Євросоюз тримає в секреті роботу з підготовки до можливої інтеграції України, Молдови та низки західно-балканських країн. Причина цьому - протести розгніваних фермерів і вибори в ЄС, до яких залишилося всього три місяці. Про це пише Politico з посиланням на джерела.

"Давайте будемо чесними: ніхто не хоче говорити про це [розширення] до європейських виборів", - сказав один чиновник ЄС на умовах анонімності.

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"Розмови про скорочення субсидій для європейських фермерів - це не те, що ви хотіли б включити у свої передвиборчі гасла", - додав чиновник, маючи на увазі вибори до Європейського парламенту в червні.

Проте президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка балотується на другий термін, пообіцяла підготувати блок до членства України в ЄС.

"Європі настав час знову мислити масштабно і писати свою власну долю", - заявила вона.

Видання зазначає, що завдання з розширення ЄС складне, особливо в питанні України.

"Спустошена війною Україна з населенням майже 44 мільйони осіб стане найбільшою територією в блоці. З огляду на своє населення, Київ матиме значний вплив у Європейському парламенті та Раді ЄС", - ідеться в статті.

При цьому Україна матиме один із найнижчих ВВП, що створить величезне навантаження на політику згуртування блоку - фінансування, що тече з багатших регіонів у бідніші. Згідно з внутрішньою запискою Ради ЄС, інтеграція України до блоку може означати близько 186 мільярдів євро коштів Євросоюзу впродовж семи років.

Таким чином, майбутнє розширення означатиме, що всім нинішнім країнам ЄС "доведеться платити більше й отримувати менше".

Блок вирішив, що підготовка до можливої інтеграції України, Молдови, Грузії та шести країн Західних Балкан має здійснюватися всередині країни, а не на очах у громадськості, пише Politico.

Членство України в Євросоюзі

12 березня Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Європейського союзу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За словами глави Кабміну, Україна стала ще на крок ближче до старту переговорів і членства в ЄС. Прем'єр наголосив, що Україна обов'язково стане членом ЄС, а уряд працюватиме, щоб це сталося якнайшвидше.

Раніше Європейська комісія запропонувала розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за умови виконання чотирьох критеріїв, які було визначено у звіті Єврокомісії про прогрес у реформах в Україні.

14 грудня на саміті в Брюсселі лідери Європейського Союзу ухвалили рекомендацію Єврокомісії про початок переговорів про вступ з Україною та Молдовою. Голова Євроради Шарль Мішель зазначив, що це чіткий сигнал очікувань для цих країн і всього європейського континенту.

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