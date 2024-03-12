Україна на крок ближче до ЄС: Єврокомісія затвердила переговорну рамку - Шмигаль

Пріоритет українського уряду — зробити так, щоб Україна вступила до ЄС якнайшвидше, сказав прем'єр-міністр України.

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Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до ЄС / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У вівторок, 12 березня, Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Європейського союзу. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу! Відповідні пропозиції представлені Раді ЄС", - заявив прем'єр.

Шмигаль підкреслив, що Україна стала ще на крок ближче до старту переговорів та членства в ЄС. Прем'єр зазначив, що Україна обов'язково стане членом ЄС, а уряд працюватиме, щоб це сталося якнайшвидше.

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"Цей крок - свідчення досягнення України, нашої трансформації та того факту, що Україна обов’язково буде членом ЄС. Проритет наш Уряд - зробити так, аби це стало якнайшвидше", - наголосив він.

Вступ України до Європейського Союзу Відносини Україна-ЄС — це двосторонні відносини між Україною та Європейським Союзом у галузі міжнародної політики, економіки, освіти, науки та культури. З 23 червня 2022 року Україна є кандидатом на членство у ЄС, пише Вікіпедія. ЄС є політичним, економічним і культурним об'єднанням з ознаками конфедерації, до якого входять 27 європейських держав. 24 лютого 2022 почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну. Після цього 28 лютого Україна подала заявку на вступ до ЄС, а підтримка вступу до ЄС в Україні зросла до рекордних 91 %.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала розпочати переговори про вступ України до ЄС за умови виконання чотирьох критеріїв, які були визначені у звіті Єврокомісії про прогрес у реформах в Україні.

Також 14 грудня на саміті в Брюсселі лідери Європейського Союзу ухвалили рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ із Україною та Молдовою. Глава Євроради Шарль Мішель зазначив, що це чіткий сигнал очікувань для цих країн та всього Європейського континенту.

Як повідомляв Главред, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запевнила, що переговорну рамку для вступу України до ЄС нададуть у березні цього року. Вона зазначила, що членство в ЄС є ключовим для зміцнення безпеки України.

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