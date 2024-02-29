Найближчий союзник Росії задумався про членство в ЄС

У Єревані іще раз "пригадали" росіянам їхні "гарантії безпеки" у рамках ОДКБ.

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Вірменія віддаляється від Росії / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Голова Національних зборів Вірменії Ален Симонян вважає, що його країна повинна подумати про можливість стати кандидатом на членство в ЄС, пише "Радіо Азатутюн".

"Ми готові і будемо рухатися в тому напрямку, який забезпечить нам найбільшу безпеку, і сьогодні демократія є нашою найбільшою системою безпеки", - висловився Симонян.

Він додав, що йому не йдеться про "зміну політичного вектора" Вірменії, а тільки про зменшення і запобігання небезпекам, що можуть загрожувати їхній країні.

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Рішення про вихід з путінського ОДКБ, за словами Симонян, політиками не ухвалювався.

На запитання, чи не бачить Симонян певних ризиків з боку Росії після такої заяви, голова парламенту відповів: "Я не знаю, яку проблему він (Путін - Главред) повинен створити… Напасти на нас, накласти санкції? Що йому робити? Нам потрібен був захист, чи я говорю про Карабах, чи про суверенну територію Республіки Вірменія. Але після більш ніж десятка епізодів стало очевидно, що наш союзник нам не допомагає".

Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ) Регіональна міжнародна організація. Її метою є "зміцнення миру, міжнародної та регіональної безпеки й стабільності, захист на колективній основі незалежності, територіальної цілісності та суверенітету держав-членів, пріоритет у досягненні яких держави-члени віддають політичним засобам".

ОДКБ була заснована 15 травня 1992 після підписання Договору про колективну безпеку в Ташкенті (Узбекистан). Вищим органом є Рада колективної безпеки (СКБ), яка призначає Генерального секретаря організації.

У ОДКБ входять: Вірменія, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан і Узбекистан.

Інші заяви Вірменії

Прем'єр-міністр Вірменії днями в Парижі заявив, що членство в ОДКБ фактично заморожено. Він знову розкритикував очолюваний Росією військовий альянс за невиконання своїх договірних зобов’язань.

Напередодні Пашинян у парламенті не виключив, що Вірменія також може де-юре заморозити членство в ОДКБ.

Росія та Вірменія і ситуація у Карабаху

20 вересня Азербайджан після всього доби боїв у Карабаху оголосив про відновлення суверенітету - незаконні збройні формування, підтримуванні Вірменією, капітулювали перед регулярними військами Баку.

Це викликало хвилю протестів у Вірменії. Демонстранти блокували російське посольство, палили російські паспорти і закликали владу розірвати відносини з Росією.

А проте відносини Росії та Вірменії загострилися набагато раніше. Пашинян неодноразово дозволяв собі гострі зауваження на адресу Путіна. Хоча Єреван в цілому лояльний режимові Кремля, попри агресивну війну РФ проти України.

Іноземні аналітики ще у грудні 2022-го підкреслювали, що Путін через продовження війни проти України втрачає свій геополітичний вплив. Наголошувалося, що Путін, щоб мати необхідні ресурси для продовження війни проти України, може відмовитися бойових дій та операцій м'якої сили в інших державах.

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