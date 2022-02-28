Західні ЗМІ розповіли, як Зеленський переконав вдарити по РФ жорсткими санкціями

Володимир Зеленський / Reuters

Введення розгромних економічних санкцій проти Росії вдалося домогтися завдяки емоційному виступу президента Зеленського перед лідерами країн ЄС. Про це повідомляє авторитетне Західне видання The Washington Post з посиланням на власні джерела.

За їх інформацією, розмови про відключення Росії від системи SWIFT зайшли в глухий кут на ‒ через скептицизм з боку канцлера ФРН Олафа Шольца і лідерів Австрії, Італії та Кіпру. Але потім до зустрічі через по відеозв'язку підключився президент України Володимир Зеленський. І виголосив промову, від якої у деяких європейських політиків виступили сльози на очі.

Зеленський, зокрема, розповів про те, щоб сусіди України активізувалися за допомогою для України (продовольством, боєприпасами, паливом), а також потужними санкціями проти РФ.

"Це було надзвичайно, надзвичайно емоційно. Послухайте, ми тут вмираємо за європейські ідеали", — сказав європейський чиновник, який був присутній на зустрічі.

Причому перед завершенням відеодзвінка Зеленський сказав усім присутнім, що, можливо, вони востаннє бачать його живим.

Реклама

Саме така промова Зеленського пересилила опір європейських лідерів щодо нав'язування заходів, які можуть привести російську економіку до стану, близького до колапсу.

читайте такожЗеленський закликав терміново прийняти Україну до Євросоюзу за спрощеною процедурою

Нагадаємо, раніше британське видання The Times з посиланням на власні джерела повідомило про те, що Володимир Путін і кремлівська верхівка підіслала до Києва понад 400 найманців приватної військової компанії "Вагнер", яким було поставлено завдання вбити президента України Володимира Зеленського і підготувати грунт для захоплення влади російськими агресорами.

За даними The Times, вагнерівці чекають команди від Кремля-для того, щоб атакувати, а в їх розстрільний список також входять прем'єр-міністр Денис Шмигаль, всі члени уряду, столичний мер Віталій Кличко і його брат Володимир, які швидко стали знаковими фігурами для оборони столиці від російських агресорів. Всього в списку налічується 23 людини.