Євросоюз закрив небо для Росії та заморозив резерви: офіційно запрацювали санкції проти РФ

Повітряний простір ЄС закрито для РФ з 28 лютого / Reuters

З понеділка, 28 лютого, почали діяти нові санкції Євросоюзу проти Росії через її вторгнення в Україну. Зокрема, з сьогоднішнього дня повітряний простір ЄС закрито для РФ.

Інформація про європейські санкції проти Росії опублікована в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Що передбачають санкції ЄС проти Росії

Заборонені будь-які польоти в країни ЄС російським літакам - державним, приватним, що належить російським авіакомпаніям, які просто зареєстровані в РФ, не зареєстровані, але контролюються росіянами. Дозволено лише аварійні приземлення.

Заборона на будь-які операції з Центральним банком Росії. Зокрема, "заморожено" міжнародні валютні резерви РФ, які знаходяться в європейських банках. Станом на 18 лютого резерви склали 643,2 млрд. доларів.

Як повідомляв Главред, США і партнери створюють багатосторонню трансатлантичну цільову групу, щоби відстежувати і заморожувати активи російських компаній і олігархів, які перебувають під санкціями.

ФІФА приєдналася до санкцій проти Росії за військове вторгнення в Україну. На території Росії не будуть проводитися жодні міжнародні змагання. Російська збірна може виступати в турнірах лише в нейтральному статусі, без прапора і гімну. Крім того, використання назви "Росія" - під забороною.

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