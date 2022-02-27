Забудуть про яхти і літаки: у Білому домі розповіли про санкції проти олігархів Путіна

Санкції / Reuters

Росію з усіх боків обкладають жорсткими економічними санкціями і обмеженнями.

У Білому домі повідомили, що 27 лютого, було вирішено Про здійснення трьох дій, спрямованих проти економіки Росії.

У публікації йшлося про наступні дії:

застосувати модель Ірану і відключити російські банки, потрапивши під санкції, від SWIFT;

підірвати здатність російського центрального банку захищати рубль;

створити загальну оперативну групу для колективного пошуку матеріальних активів російських компаній і потрапили під санкції олігархів - їх яхт, літаків, модних автомобілів і розкішних будинків.

ЄС запровадить постанову, що вилучає російські банки з міжнародної платіжної мережі SWIFT, фактично виключаючи їх з найважливішої фінансової системи світу.

"Близько 11 000 банків у всьому світі є членами мережі SWIFT. Якщо один з цих де-SWIFT російських банків хоче здійснити або отримати платіж в банку за межами Росії, наприклад, банку в Азії, тепер йому потрібно буде використовувати телефон або факс. Швидше за все, більшість банків у всьому світі просто припинять операції з російськими банками, які вилучені з SWIFT", – пояснюють наслідки від відключення Росії від цієї платіжної системи.

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Що стосується другого, США і ЄС планують вжити заходів, щоб Росія не могла використовувати свої резерви Центрального банку для підтримки своєї валюти і тим самим підірвати вплив санкцій.

"Це продемонструє, що передбачуваний захист Росії від санкцій щодо своєї економіки є міфом. 600-мільярдний військовий скринька російського іноземного резерву потужний лише в тому випадку, якщо Путін зможе ним скористатися і без можливості купити рубль у західних фінансових установ. Рубль впаде ще більше, інфляція зросте, а центральний банк залишиться беззахисним", - пишуть у Білому домі.

І в останньому пункті є план по запуску багатосторонньої трансатлантичної групи для виявлення, пошуку і заморожування активів російських компаній і олігархів, підданих санкціям, - їх яхт, їх особняків і будь-яких заморозити неправомірні доходи.

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Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав мир відключити Росію від SWIFT у перший же день початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну - 24 лютого. Він підкреслив: "Всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від SWIFT, повинні розуміти, що кров невинних українських чоловіків, жінок і дітей буде і на їхніх руках".

Після цього спочатку погодилися відключити країну-агресора від SWIFT Великобританія. Після цього відключення Росії від SWIFT підтримали Франція, Кіпр, Угорщина. Останньою країною, яка підтримала відключення Росії від товариства всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій, стала Німеччина.

Як повідомив представник топ-менеджменту Центробанку єврозони, відключення міжнародної онлайн-системи SWIFT може статися буквально в найближчі дні.