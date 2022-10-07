Євросоюз надасть Україні макрофінансову допомогу: на що підуть гроші

ЄС надасть Україні черговий пакет військової допомоги / ua.depositphotos.com

Найближчим часом Євросоюз надасть нашій країні черговий пакет макрофінансової допомоги розміром в 2 мільярди євро, повідомила під час пресконференції президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

Вона зазначила, що від початку повномасштабної війни Росії проти України Євросоюз надав нашій країні 19 млрд євро допомоги. При цьому названа сума не включає військову допомогу.

"Ще два мільярди макрофінансової допомоги будуть надані найближчими днями", - сказала фон дер Ляйєн.

США нададуть Україні ще 18 HIMARS

У середу, 28 вересня, Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 1,1 мільярда доларів. У новий пакет допомоги входять:

18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS та боєприпаси до них,

12 систем "Титан", які використовуються для боротьби з дронами,

близько 300 автомобілів,

десятки вантажівок і причепів для транспортування важкого обладнання,

різні радари, засоби зв'язку і спостереження та іншого спорядження для солдатів тощо.

Раніше повідомлялося, що новий пакет військової допомоги буде однією з відповідей на псевдореферендуми, які РФ провела на тимчасово захоплених територіях України.

Однак пізніше стало відомо, що не все зі списку допомоги від США буде надано найближчим часом. Так, в Пентагоні уточнили, що 18 нових реактивних артилерійських систем HIMARS, обіцяних нашій державі, будуть поставлятися протягом декількох років.

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