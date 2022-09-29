"Це займе кілька років": у Пентагоні заявили, що Україна не отримає обіцяні 18 HIMARS найближчим часом

У Пентагоні заявили, що Україна не отримає обіцяні 18 HIMARS найближчим часом/ shephardmedia.com

США нададуть Україну у межах нового пакету військової допомоги багато важливого бойового обладнання. Проте не все з цього списку буде надане найближчим часом. Так, у Пентагоні уточнили, що 18 нових реактивних артилерійських систем HIMARS, обіцяних нашій державі, постачатимуться упродовж років.

Самі установки та відповідні боєприпаси не прибудуть в Україну найближчим часом. Про це розповів високопоставлений представник Пентагону під час брифінгу 28 вересня, йдеться на сайті американського Міноборони.

Зазначається, що США закуповуватимуть ці установки в межах програми USAI безпосередньо у виробника, а не вилучатимуть їх із військових запасів Сполучених Штатів, як це зробили раніше з наданими Україні 16 установками HIMARS.

"Закупівля й доставка цих систем і відповідних боєприпасів займе кілька років. Сьогоднішнє (28 вересня – ред.) оголошення – це лише початок процесу закупівлі", – пояснили у Пентагоні.

США нададуть Україні ще 18 HIMARS

У середу, 28 вересня, міністерство оборони США оголосило про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 1,1 мільярда доларів. У новий пакет допомоги входять:

18 високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS і боєприпаси до них,

12 систем "Титан", які використовуються для боротьби з дронами,

близько 300 автомобілів,

десятки вантажівок і причепів для транспортування важкого обладнання,

різні радари, засоби зв'язку і спостереження та іншого спорядження для солдатів тощо.

Раніше повідомлялося, що новий пакет військової допомоги буде однією з відповідей на псевдореферендуми, які РФ провела на тимчасово захоплених територіях України.

Нагадаємо, в Міноборони України раніше заявили, що понад 20 одиниць далекобійних РСЗВ, серед яких передані Заходом HIMARS, M270 і MARS, в бойовому строю. Ракетні системи допомогли ЗСУ розтрощити як мінімум 50 військових складів окупантів. Ситуація, вочевидь, не сходиться з "інформацією" пропагандистів РФ, які віщають про, мовляв, "знищення HIMARS".

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