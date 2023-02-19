Євросоюз планує спільні закупівлі країнами зброї для ЗСУ - Reuters

Керівники МЗС країн Євросоюзу обговорюватимуть ідею спільних закупівель снарядів у Брюсселі вже в понеділок, 20 лютого, кажуть журналісти.

Країни Євросоюзу хочуть спільно купувати для України снаряди - Reuters / колаж фото УНІАН і Defence Express

Керівництво ЄС у невідкладному форматі вивчає можливості країн-членів організувати об'єднання для закупівлі боєприпасів для допомоги Україні у її війні проти Росії. Про це повідомляє Західне новинне агентство Reuters з посиланням на брюссельських офіційних осіб.

Є інформація, що керівники МЗС країн Євросоюзу обговорюватимуть ідею спільних закупівель снарядів для артилерійських стволів калібру 155-міліметра на офіційній зустрічі в Брюсселі вже в найближчий понеділок, 20 лютого.

Джерела журналістів у брюссельському середовищі кажуть - спільний підхід у закупівлі був би набагато ефективнішим, ніж розміщення окремих замовлень корпораціям, які виробляють снаряди. Плюс логічно, що великі замовлення також допоможуть промисловцям вкладати у виробництво додаткові гроші і організовувати нові потужності.

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"Настав час прискорити виробництво і розширити виробництво стандартизованих продуктів, яких Україна відчайдушно потребує", — заявила 18 лютого в рамках Мюнхенської конференції з безпеки президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Військова допомога Україні

Допомога Україні під час російського вторгнення є безстроковою. Про це заявив президент США Джо Байден.

Раніше на засіданні Кабінету міністрів Джо Байден заявив, що війна Росії проти України досягла критичної точки, Київ потребує максимальної допомоги.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Америка не зможе доставити в Україну обіцяні танки Abrams до весни. Вона підкреслила, що ці бойові машини "дуже складні".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив поставки німецьких винищувачів в Україну зараз і заявив, що це питання може обговорюватися через кілька місяців.

Найближчим часом Великобританія не буде відправляти винищувачі в Україну, а зосередиться на тому, щоб Київ міг захистити себе в довгостроковій перспективі. Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

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