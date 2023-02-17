США не виключають передачу Україні зброї не лише для перемоги, але і для стримування РФ - Нулланд

Бойові літаки і ракети ATACMS можуть бути надані для використання в цілях стримування країни-агресорки Росії.

Вікторія Нулланд заявила, що США думають про українську армію майбутнього / Фото 14 ОМБр Романа Великого, УНІАН

У США думають не лише про те, яка зброя необхідна ЗСУ для перемоги на полі бою над країною-агресоркою Росією, а й про українську армію майбутнього, тобто про те, що знадобиться для стримування РФ після завершення війни. Про це заявила заступник Державного секретаря США Вікторія Нуланд, передає CNN.

"Ми розглядаємо не лише те, що Україні знадобиться для негайної боротьби, але також думаємо про українську армію майбутнього", - сказала дипломат.

Нуланд не відповіла, чи надасть Вашингтон Києву найближчим часом бойові літаки або ракети ATACMS. Однак припустила, що такі типи озброєння можуть бути надані для використання з метою стримування.

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"Якщо ми думаємо про армію, щоб мати можливість утримати Росію від повторної агресії, Україна повинна мати складну стійку ППО. Їм знадобиться набагато сильніша оборона кордонів, кращі радари і раннє попередження, щоб бути впевненими, що Росія не зможе вторгнутися знову", - сказала заступник держсекретаря.

За словами дипломата, поки російський диктатор Володимир Путін або хтось схожий на нього при владі, навіть після закінчення війни не можна бути впевненим, що вона дійсно закінчилася.

"Тож, якщо буде справедливий мир, повинен бути довгостроковий план і будівництво української армії майбутнього, щоб вони могли стримувати будь-які майбутні апетити Путіна", - додала Нуланд.

Військова допомога Україні

Допомога Україні під час російського вторгнення є безстроковою. Про це заявив президент США Джо Байден.

Раніше на засіданні Кабінету міністрів Джо Байден заявив, що війна Росії проти України досягла критичної точки, Київ потребує максимальної допомоги.

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Америка не зможе доставити в Україну обіцяні танки Abrams до весни. Вона підкреслила, що ці бойові машини "дуже складні".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключив поставки німецьких винищувачів в Україну зараз і заявив, що це питання може обговорюватися за кілька місяців.

Найближчим часом Велика Британія не буде відправляти винищувачі в Україну, а зосередиться на тому, щоб Київ міг захистити себе в довгостроковій перспективі. Про це заявив Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.

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